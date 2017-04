Test: LD Systems Roadbuddy 10, mobiler Lautsprecher

LD Systems Roadbuddy 10

Viele meiner Kollegen trauern ja immer noch verschiedenen Dekaden hinterher, in denen sich in Sachen Kreativität und Handwerkskunst geradezu goldene Zeiten für den Musiker und Künstler allgemein auftaten. Auch wenn in aktuellen Zeiten der fertig produzierten Loops, Grooveerkennungssoftware und Melodyne nebst Konsortien das Schaffende in einen Nebenbereich abdriftet, die Entwicklung in Sachen Beschallung dürfte auch dem größten Skeptiker ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Insbesondere in der mobilen Beschallungsbranche ist ein regelrechter Boom ausgebrochen, auf dass der Künstler/Musiker/Entertainer möglichst jede Form der Beschallung in einer möglichst kleinen, aber dennoch gut klingenden Kiste unterbringen kann. Was man früher vielleicht noch in den Fußgängerzonen verschiedener Großstädte unter Zuhilfenahme von abenteuerlichen Konstruktionen im Autobatteriebereich erblicken konnte, erlebt heutzutage mittels Funktechnik und Hochleistungsakkus einen neuen Aufschwung.

Kaum ein Hersteller im Beschallungsbereich, der nicht ein Trolley-artiges Gefährt in seinem Portfolio führt, so wundert es auch nicht, dass die Firma LD Systems mit ihrem LD Systems Roadbuddy 10 eine ebenso konstruierte Mini-P.A. auf den Markt gebracht hat.