Test: Sennheiser XSW 1-835, Funkmikrofon Set

Neu in der Runde der Drahtlosen

Noch recht aktuell auf dem Markt sind die neuen drahtlosen Sennheiser XSW 1 Systeme. Sie richten sich ganz besonders an kostenbewusste Anwender und es gibt sie in unterschiedlichen Varianten. Allen gemeinsam ist die einfache Handhabung durch automatisches Frequenz-Management sowie die schnelle Synchronisierung zwischen Sender und Empfänger per einfachem Knopfdruck. Und selbstverständlich verspricht der Hersteller Sennheiser darüber hinaus zuverlässige Übertragungsqualitäten.

Die Redaktion Stage hat für euch das Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set auf dem Prüfstand. Das ist ein analoges Diversity UHF Wireless-System mit Handsender und Empfänger, das im Frequenzbereich 821 – 832 MHz und 863 – 865 MHz sendet. Diese Frequenzbereiche sind in allen EU-Ländern anmelde- und kostenfrei; nämlich das harmonisierte EU Band mit 863 – 865 MHz und die sogenannte LTE Mittenlücke mit 823 – 832 MHz. Also steht der Funkübertragung mit diesem Drahtlossystem nichts mehr im Wege – oder doch? Der Testbericht wird es zeigen. Vorhang auf für das Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set.

Vorab noch ein wichtiger Hinweis. Zu beachten ist, dass es alternativ noch ein Sennheiser XSW 1 – 825 E-Band Vocal Set gibt. Der Unterschied zwischen den beiden Systemen liegt in der höherwertigen evolution 835-Kapsel im Handsender des hier getesteten Systems. Und das macht sich letztendlich neben besseren Audioeigenschaften des Sennheiser XSW 1-835 dann auch im Verkaufspreis bemerkbar. Während für das Sennheiser XSW 1 – 825 E-Band Vocal Set 279,- Euro Ladenpreis zu zahlen sind, wandert das Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set mit der höherwertigen 835-Kapsel erst für 329,- Euro über die Theke. Dennoch sind beide Funkstrecken unterm Strich recht kostengünstig und somit ein guter Schritt für Einsteiger, die in der Welt der Drahtlostechnik ihre ersten Gehversuche machen wollen.

Das komplette Set

Zum Lieferumfang des Sets gehören Empfänger EM-XSW 1, Handsender SKM 835-XSW, Mikrofonklemme, Netzteil und noch zwei AA-Batterien für den Handsender. Das System bietet insgesamt zehn Kanäle mit jeweils acht voreingestellten Frequenzbänken. Hinweise über die genauen Zuordnungen liefert das mitgelieferte Beiblatt. Bis zu zehn dieser Sennheiser XSW 1 Funkstrecken lassen sich übrigens parallel einsetzen. Was für den „normalen“ Betrieb im Amateur- oder semiprofessionellen Bereich durchaus reichen sollte.

Nicht zuletzt weil es ein kostengünstiges System ist, sind Sender und Empfänger aus ABS-Kunststoff gefertigt. Optisch sehr ansprechend ist hier vor allem der Empfänger. Mit seiner matt-schwarzen, auf wenige Elemente reduzierten Frontpartie präsentiert sich der Receiver in einer schicken Art und Weise. Das Mikrofon sieht dagegen eher gewöhnlich aus. Dennoch bilden beide Produkte, also Sender und Empfänger, von der farblichen Abstimmung auf jeden Fall eine Einheit. Dazu trägt auch der matt-schwarze Drahtkorb am Handsender bei.