LD Systems hat schon seit acht Jahren mit der U500 Serie eine preiswerte Drahtlos-Serie im Programm. Sie besteht aktuell aus drei Frequenzbereichen, von denen in Deutschland das LD Systems U508-System anmeldefrei ist. Im Bereich 823 – 832 MHz und 863 – 865 MHz lassen sich sechs Systeme gleichzeitig einsetzen. Anmeldefreier Betrieb ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber stimmt auch der Sound? Wir nehmen die Sets LD Systems U508 HHC mit Handfunke und U508 BPG mit Beltpack unter die Lupe.

LD Systems U500 Serie

Etwas verwirrend sind bei LD Systems die vielen verschiedenen Produkte, die allesamt mit U50x beginnen und zur LD Systems U500 Serie gehören. Die weiteren Kürzel verraten dann, um was es sich genau handelt. Wichtiger Bestandteil des uns vorliegenden Systems ist der U508 R Empfänger, den es unter der Bezeichnung U508 R 2 auch als Doppelempfänger gibt. Letzteren werden wir noch in einem Langzeittest gesondert betrachten.

Als Handsender ist der LD Systems U508 HT erhältlich, der, in dieser Preisklasse unüblich, mit Wechselköpfen bestückt werden kann. Hier stehen ein dynamischer und ein Kondensatorkopf zur Auswahl, die noch jeweils als Niere oder Hyperniere verfügbar sind, vier Optionen also insgesamt.

Als zweiten Sender bietet das System das Beltpack LD Systems U508 BP. Dazu gibt es das LDWS100MH1 oder das LDWS100MH3 Nieren-Headset. Eine weitere Möglichkeit ist, das Beltpack mit dem Gitarrenkabel LDWS100GC zu bestellen. Mit dem LDWS1000MW wird ein Clipmikrofon angeboten und auch ein Lavalier ist unter der Bezeichnung LDWS100ML zu ordern.

Es gibt also viel Auswahl. Auch andere Frequenzbereiche stehen zur Verfügung. So funken die Produkte unter der Bezeichnung LD Systems U506 im Bereich von 655 – 679 MHz. Gut ist, dass alle Komponenten einzeln, aber auch im Set erhältlich sind. Das erleichtert Einsteigern den Erstkauf und fortgeschrittenen Nutzern die gezielte Auswahl oder gar Erweiterung des Systems.

Testsortiment

Geliefert wurde wie gesagt das LD Systems U508 HHD, der Empfänger mit dem Kondensatormikrofon in Nierencharakteristik. Dazu wurde von LD Systems noch das U508 BP Beltpack mit Gitarrenkabel gepackt, ich kann das System also mit Stimme und Saiteninstrument testen.

Das U508 Funksystem arbeitet True Diversity in den UHF-Bereichen 823 – 832 MHz und 863 – 865 MHz. Der erste Bereich ist die sogenannte LTE-Mittenlücke. Der zweite Bereich ist das europaweit harmonisierte Frequenzband. Mit den U508 Funken lassen sich also unter perfekten Bedingungen sechs Funkstrecken gleichzeitig betreiben. In der Realität werden es einige weniger sein, gerade das 863 – 865 MHz Band ist inzwischen ziemlich störungsanfällig.

Ausgestattet sind Sender und Empfänger mit einem automatischen Kanalsuchlauf, Infrarot Synchronisierung der beiden Einheiten, einen Pilotton zur einstreuungsfreien Übertragung und einer Rauschunterdrückung bei ausgeschaltetem Sender. Nicht ganz erschließt sich mir zunächst ein weiteres Feature. Für die Anlage ist die Sendeleistung von 30 mW auf 10 oder sogar 2 mW zu reduzieren. Eigentlich möchte man doch immer so stark und weit wie möglich funken. Nicht ganz richtig, es gibt Fälle, wo eine niedrige Reichweite durchaus erwünscht ist, z.B. bei nebeneinander liegenden Seminarräumen. Dem hat LD Systems hiermit Rechnung getragen. Außerdem verlängert sich durch Reduzierung der Sendeleistung die Batterielaufzeit.

Der Empfänger: U508 R

Schauen wir uns zunächst die Empfangseinheit an. Das Teil kommt im handlichen Format von 212 mm Breite, 44 mm (1 HE) Höhe und 159 mm Tiefe. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, die Front hat eine Plastikblende erhalten. Hier sitzen der Powerschalter, ein großes OLED-Display und zwei Potis für die Menüführung und Volume.

Auf der Rückseite werden die beiden Antennen aufgesteckt und das zugehörige 12 V Netzteil angeschlossen. Leider fehlt hierfür eine Zugentlastung. Als Ausgang steht sowohl als symmetrische Variante XLR oder unsymmetrisch Klinke zur Verfügung. Für die Klinke gibt es noch eine Pegelanpassung von Line zu Instrument (-6 dB). Gleichzeitig wird auch die Impedanz angepasst, um mit hochohmigen Eingängen von Gitarren- oder Bassverstärkern besser zu harmonieren.

Seitlich sind Montagelöcher vorhanden. Hier kann ein optionales Rack-Einbaukit für zwei Einzelempfänger angebracht werden. Auch ein Kit für den Einzelempfänger ist zu ordern, hier lassen sich dann die Antennen nach vorn verlegen, bei Rackeinbau nicht ganz unwichtig.

Das Display begrüßt uns beim Einschalten mit einem freundlichen WELCOME. Danach wechselt die Anzeige ins Hauptmenü. Hier steht nun oben der Gerätename, der individuell zu benennen ist. Rechts davon sitzt die Batterieanzeige. Zeile zwei liefert die Signalstärke, die aktive Antenne und die Stärke des Audiosignals. Die dritte Zeile steht für die Frequenzanzeige in GROUP und CHANNEL sowie die dabei verwendete Frequenz.

Ein Druck auf den Menu-Button öffnet das Untermenü. FREQ AUTO RUN sucht selbsttätig eine ungestörte freie Frequenz. Dabei sollten natürlich alle genutzten Drahtlossysteme angeschaltet sein. Mit IR SYNC wird der Sender auf die Frequenz des Empfängers gestellt, hierbei sollten die beiden Infrarot-Schnittstellen in nächster Nähe direkt gegenüberliegen.

Auch eine manuelle Einstellung, entweder nach Frequenz in 25 kHz-Schritten oder nach GROUP (1-8) und CHANNEL (1-12) ist im Untermenü möglich.

Auch ein PILOT TONE ist an- oder auszuschalten. Bei aktivierter Funktion wird dem Audiosignal ein unhörbarer Pilotton zugemischt. Der Empfänger identifiziert diesen und schaltet sich für das Signal frei. So werden Störgeräusche unterdrückt. SQUELCH unterdrückt Störgeräusche, wenn der Sender ausgeschaltet wird oder die Verbindung verliert. Wir kennen das, der Sänger geht in den Backstage-Bereich und ein ohrenbetäubendes Rauschen tritt auf. SQUELCH ist in drei Einstellungen, LOW, MID und HIGH verfügbar.

Unter NAME kann der Empfänger mit maximal acht Zeichen individuell gekennzeichnet werden. Der Sender übernimmt diesen Namen nach einer weiteren Synchronisation. BRIGHTNESS regelt die Helligkeit des Displays und PANEL LOCK sperrt den Empfänger vor versehentlichen Veränderungen oder unbefugtem Zugriff.

Die Bedienung geht einfach von der Hand, ein Druck auf den, hier muss ich die Bedienungsanleitung zitieren, „Drück-Dreh-Geber“ (wir Autoren sind gehalten, unnötige Anglizismen zu vermeiden, „Menu-Button“ hört sich auch irgendwie zu abgedreht an) steuert durch die Ebenen, um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, gibt es den EXIT-Eintrag oder einfach ein kurzer Druck auf den Power-Knopf.

Das Mikrofon: U508 MC

Das Drahtlos-Mikro ist ein Kondenser mit Nierencharakteristik. Das Gehäuse ist aus Plastik gefertigt, liegt aber durch eine gummierte Beschichtung gut und griffig in der Hand. Durch ein schraubbares Wechselsystem kann die Kapsel durch eine Hyperniere oder durch einen dynamischen Kopf ersetzt werden. Durch einen Schiebeschalter wird das Gerät aus- und angeschaltet.

Darunter sitzt ein Display, das Name, Group, Channel und Batteriestatus anzeigt. Um zu den Einstellmöglichkeiten zu gelangen, wird die untere Hälfte des Schaftes abgeschraubt. Hier lassen sich nun über zwei kleine Druckschalter GAIN von -27 zu 0 dB in 3 dB-Schritten einstellen. Auch die Ausgangsleistung ist hier wählbar, 30, 10 oder 2 mW bietet die Handfunke, wobei die höchste Sendleistung nur in der LTE-Mittenlücke erlaubt ist und somit auch nur hier angeboten wird.

Rückseitig werden die zwei AA-Batterien eingesetzt, die laut Bedienungsanleitung das Mikrofon mit mindestens 10 Stunden Strom versorgen sollen. Was leider fehlt, ist eine Mikroklemme.

Das Beltpack: U508 BP

Der Sender ist ebenfalls aus Kunststoff gefertigt und mit der gleichen Gummierung überzogen wie der Handsender. Auf der Oberseite sitzen Anschaltknopf, der Anschluss für die aufschraubbare Antenne und eine 3-Pol Mini-XLR Buchse. Hier wird das entsprechende Mikrofon oder wie in meinem Testszenario das Gitarrenkabel angeschlossen. Auf der Vorderseite sitzt das Display, das in Größe und Anzeige dem des Handsenders entspricht. Rückseitig sorgt eine Metallklammer dafür, dass sich das Beltpack am Gürtel oder Gitarrengurt befestigen lässt.

Batteriefach und Einstellelemente erreicht man durch ein Herabschieben des unteren Gehäuseteils. Auch hier entsprechen Batterien, Laufzeit und Einstellmöglichkeiten denen des Handmikrofons.

Das Kabel: WS100GC

Das Anschlusskabel ist mit circa 70 cm ausreichend lang und bietet auf der einen Seite den Mini-XLR Stecker zum Sender und auf der gegenüberliegenden Seite einen Rean-Klinkenstecker zum Instrument. Das Kabel ist mit 4 mm Durchmesser recht dünn und durch eine hohe Flexibilität gut zu verlegen.

Platz finden sämtliche Komponenten in einem einfachen Plastikkoffer. Mit dabei ist auch noch ein Satz AA-Batterien, ein Klinkenkabel und die mehrsprachige Bedienungsanleitung. Die führt allerdings die Einträge aller sechs Sprachen immer untereinander auf, übersichtlicher ist hier der Download als PDF-Datei, hier werden die Sprachen im Block nacheinander abgehandelt.

Bedienung

Das System ist schnell in Betrieb genommen. Gegebenenfalls einen Frequenzscan durchführen, dann die beiden Infrarotschnittstellen von Sender und Empfänger zueinander bringen und den IR SYNC starten. Schon sind die beiden Geräte auf einer Frequenz. Falls die Strecke benannt werden soll, ist das am Empfänger zuerst zu machen, damit der Name beim Synchronisieren vom Sender übernommen wird. Auch eine manuelle Eingabe der Frequenz ist möglich. Das kann z.B. wichtig sein, wenn größere Strecken überwunden werden müssen und sich der Sender nacheinander an mehreren Empfängern einloggt.

Die Menüführung ist simpel und selbsterklärend, hier findet man sich sofort zurecht. Auch an den Sendern sind die zwei möglichen Einstellungen GAIN und RF POWER schnell gemacht. Durch die Bedienung mit zwei Minitastern muss man sich zwar durch die Einträge durchtippen, aber das geht recht zügig.

Das Display ist gut ablesbar und stellt die wichtigen Informationen zur Verfügung. Praktisch ist auch das Volumepoti, mit dem sich schnell der Pegel anpassen lässt.

Ausgangsseitig sind XLR und Klinke vorhanden, die parallel nutzbar sind. So kann das Signal z.B. symmetrisch zum Saalmixer geschickt und gleichzeitig für das Personal Monitor System auf der Bühne abgegriffen werden. Für Instrumentenanwendungen ist der schaltbare Pegel und die Impedanzanpassung des Klinkeausgangs wichtig, wenn hier direkt in einen entsprechenden Amp gegangen wird.

Bisher macht das Funksystem einen wirklich durchdachten Eindruck, mal schauen, wie es sich im Praxistest schlägt.

Praxis

Zuerst probiere ich das U508 MC Handmikrofon. Der Sound ist erstaunlich gut und durchsetzungsfähig. Angenehme, nicht zu überzogene Höhen, lineare Mitten mit einem recht schlanken Tiefmittenbereich, gut ausgeblendete Bässe. Der Nahbesprechungseffekt ist nicht besonders ausgeprägt, hier werden bei direktem Lippenkontakt zum Einsprechkorb die unteren Mitten angehoben, was die Stimme kräftiger klingen lässt. Die Niere ist recht eng, zu weit seitlich sollte man das Mikro also nicht besprechen.

Auch die Sendeleistung erntet gute Noten. Während meines Tests gab es keine Aussetzer und auch beim Deponieren des Mikros zwei Stockwerke mit Betondecken tiefer bot die Empfangsanzeige immer noch vier von sechs Elementen an.

Das Mikro ist recht leicht, liegt aber gut ausbalanciert in der Hand. Durch die Oberflächenstruktur ist es auch mit schwitzigen Händen noch gut zu greifen. Der Powerschalter ist versenkt angebracht und schwergängig genug um versehentliches Ausschalten zu vermeiden.

Für den Check des Beltpacks wähle ich zunächst eine E-Gitarre, die ich abwechselnd über Kabel und Funkanlage in meinen kleinen Übungsamp spiele. Die Frage ist ja immer, wird der Sound des Instruments durch die Drahtlosverbindung verändert? Hier ganz klar: Ja, tut er, aber zum Positiven. Die Klampfe, bestückt mit Uraltsaiten, klingt an der LD Systems U508 deutlich höhenreicher und präsenter, gleichzeitig scheint sie mir auch dynamischer spielbar.

Ein Vergleich mit meiner Akustikgitarre ins Interface bringt dasselbe Resultat, das Instrument klingt an der Funkanlage frischer und prägnanter. Im oberen Frequenzbereich wertet die Funke den Sound also auf, was passiert aber im Tieftonbereich? Dafür nehme ich meinen Billigbass und teste wieder, Funkanlage/Kabel. Hier ist der Unterschied noch deutlicher, der Bass klingt an der LD Systems U50 mindestens eine Klasse teurer, die Höhen sind spritzig, die Bässe kommen drückender und plastischer. Das ist doch ein überraschendes Ergebnis, ich kontaktiere daraufhin den LD Systems Support und bitte um Erklärung. Das Beltpack wurde wohl so hochohmig wie möglich entwickelt und damit für das optimale Zusammenspiel mit Instrumenten ausgelegt. Ist geglückt, Gratulation.

Nun überprüfe ich noch die beiden Ausgänge des Empfängers auf Klangunterschiede. Aber hier ergeben sich keine Auffälligkeiten, damit sind meine Untersuchungen abgeschlossen.