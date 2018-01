Top News: Epiphone Slash Les Paul Signature

Welch ein Glück, das die Hersteller von Premiumgitarren ihre Signatureinstrumente in aller Regel auch für den Normalsterblichen in einer günstigeren Ausführung anbieten. So geschieht es gerade mit der Signature Les Paul der Rock ´n´Roll Legende Slash, die es nun von Epiphone zu einem deutlich günstigeren Kurs gibt. Und das sogar in zwei Versionen, denn 100 Stück der neuen Epiphone Slash Les Paul Signature wurden vom Meister selbst handsigniert. Dieses Modell besitzt die genaue Bezeichnung Ltd. Ed. Slash Les Paul Standard PRO Premium Outfit und erreicht den neuen Besitzer in einem Hardcase mit dem unverkennbaren „Skull & Tophat“ Logo, einem Luxusgitarrengurt sowie einem Echtheitszertifikat.

Rein technisch besteht sonst kein Unterschied zwischen dem Serienmodell Ltd. Ed. Slash Les Paul Standard Plustop PRO und der limitierten Version, beide verfügen somit über ein AAA Flamed Maple Furnier auf der Decke, besitzen das neue „Anaconda Burst“ Finish, ein Ebenholzgriffbrett, zwei Seymour Duncan „Slash“ Humbucker sowie Sprague „Orange Drop“ Kondensatoren im Elektronikfach. Der Korpus ist wieder gekammert und verspricht somit eine Gewichtsersparnis, zudem wurde das Profil des Mahagonihalses den Wünschen von Slash angepasst.

Bislang sind nur Dollarpreise bekannt, danach sind für das Serienmodell Ltd. Ed. Slash Les Paul Standard Plustop PRO 899,- US-Dollar fällig, für die Version mit der Unterschrift von Slash auf der Rückseite der Kopfplatte und dem erweiterten Lieferumfang werden 1199,- US-Dollar aufgerufen.