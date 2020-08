Zoom PodTrak P4 – neuer mobiler Recorder

Kompakter Recorder nicht nur für Podcasts

Das Thema Podcasts ist derzeit in aller Munde. Egal zu welchem Thema, die Anzahl der Podcasts steigt stetig an. Kein Wunder, dass die Hersteller sich auch bei ihren Neuentwicklungen in vielfältigerweise mittlerweile diesem Thema widmen. Das japanische Unternehmen Zoom hat mit seinen mobilen Recordern schon lange passende Produkte für die mobile Aufnahme parat und widmet sich mit dem neu vorgestellten PodTrak P4 nun auch direkt dem Thema Podcasts.

Als schnell einsetzbare All-in-One-Lösung ist der PodTrak P4 konzipiert und bietet vier XLR-Mikrofonanschlüsse sowie ebenfalls vier Kopfhörerausgänge, alle individuell in der Lautstärke regelbar. Die integrierten Preamps ermöglichen eine maximale Aufholung von 70 dB, das sollte für die meisten Einsatzgebiete ausreichen. Jeder der vier Mic-Kanäle ist mit eigenem Gain-Regler, Mute-Funktion und schaltbarer Phantomspeisung ausgestattet und wird auf einer separaten Spur aufgezeichnet. Einer Nachbearbeitung am Computer steht somit nichts im Wege. Passend dazu lässt sich der Recorder über USB direkt an den Computer anschließen und dient so auch als 2×2-Audiointerface.

Im Recorder selbst kann mit maximal 44,1 kHz und 16 Bit aufgezeichnet werden, was sicherlich nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Als Speichermedien erlaubt der PodTrak P4 SD-, SDHC- und SDXC-Karten mit bis zu 512 GB Kapazität.

An Zusatzfunktionen bietet der PodTrak P4 die Möglichkeit über vier zuweisbare Sound-Pads bis zu 11 voreingestellte Effekt-Sounds abzufeuern. Auch ein Telefon lässt sich über eine TRRS-Buchse anschließen und in die Aufnahme mit einbeziehen. Hierfür bietet der P4 eine Mix-Minus-Funktion zur automatischen Feedback-Unterdrückung.

Strom bezieht der P4 über USB, alternativ lässt er sich auch mit zwei AA-Batterien betreiben. Laut Zoom liegt die Betriebsdauer bei maximal 4 Stunden.

Voraussichtlich ab September 2020 werden die ersten PodTrak P4 ausgeliefert. Den Preis gibt Zoom mit 254,- Euro an. Optional erhältlich ist ZDM-1 Podcast Mic Pack, das ein dynamisches Großmembranmikrofon, Kabel sowie einen Kopfhörer enthält.

Hier die Features in der Übersicht: