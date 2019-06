Christian Siedschlag/ DDMF MagicDeathEye DDMF compressor, AUv3, iOS

Der erste offizielle virtuelle MagicDeathEye

Nach über einem Jahr Entwicklungszeit bringt die Qualitäts-Plugin-Schmiede DDMF aka Christian Siedschlag nun in Kollaboration mit MagicDeathEye eine iOS-Version des MagicDeathEye Kompressors heraus.

Der MagicDeathEye Kompressor von Ian Sefchick aus Burbank, California, basiert lose auf dem Fairchild 660. Der Signalweg des Kompressors besteht aus einem passiven Eingangsabschwächer, einem Eingangstransformator, einer Class A-Röhren-Verstärkereinheit und einem Ausgangstransformator, die all Gleichstrom-gekoppelt sind (DC-coupled). Der Wechselstromeingang ist phasenminimiert, was in einem deutlich niedrigeren Grundrauschen resultiert.

Das Herz des MagicDeathEye sind aber die Transformatoren, denen Entwickler Ian Sefchick ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte und wir reden hier von einem Level von Aufmerksamkeit, dem selbst Lundahl-Transformatoren nicht gut genug waren!

Daher erfand Ian Sefchick ein Verfahren zur Transformatorenwicklung, das zwar sehr aufwendig ist, aber laut Sefchick gibt es keinen Toningenieur, Produzenten oder Künstler, der beim Hören nicht von der Klangqualität hinweggefegt wurde.

Nun bringt uns Christian Siedschlag die erste offizielle digitale Emulation dieser außergewöhnlichen Hardware, die minutiös nachmodelliert wurde.

Der MagicDeathEye DDMF Compressor eignet sich mit seiner weichen Kompressionskurve für jedes Signal und auch für den Einsatz auf dem Master-Kanal. Der Side-Chain-Eingang bietet weitreichende Einstellmöglichkeiten für das zeitabhängige Verhalten. Es gibt euch ein 150 Hz Tiefpassfilter für die Side-Chain, um den Bassanteil daran zu hindern, das Kompressionsverhalten zu dominieren.

Der Eingangsregler kontrolliert das Verhalten von Ein- und Ausgangstrafo und der Röhrenstufe.

Der Threshold-Parameter bestimmt den Signalanteil, der in die Side-Chain eingespeist wird und damit das Kompressionsverhalten bestimmt. Das Kompressionsverhalten wird aber auch durch die Einstellungen an den Ein- und Ausgangstufen bestimmt.

Ein extra zuschaltbarer Ausgangsregler, mit einer Bandbreite von +5 bis -20 dB, dient dann als „harter“ Lautstärkeregler.

Attack- und Release-Werte der Kompression werden gemeinsam über den „Time“-Regler eingstellt, wobei 1 am schnellsten ist. Die Positionen D1 und D2 haben schnelle Attack-Zeiten und mittlere bzw. langsame Release-Zeiten. Der Time-Schalter modifiziert die Zeitwerte noch einmal

zwischen systemübergreifend „schnellen“, „mittleren“ und „langsamen“-Zeitwerten.

Abschließend gibt es einen Hard-/ True-Bypass.

Nachdem DDMF damals mit der Umsetzung des 6144 EQ für iOs den ersten „Desktop-Grade“-EQ für diese Plattform herausbrachten, hat sich viel getan und an Kompressoren tummeln sich inzwischen einige, wenn auch nicht übermäßtig viele auf dem Touchscreen. Mit Klevgränd Korvpressor, Audio Damage Rough Rider, Marble Syrup Woodpressor, Bleass sidekick und nicht zuletzt mit DDMFs eigenem NYC Kompressor kann man schon ordentlich auf iOS komprimieren, doch mit dem MagicDeathEye hat Christian Siedschlag die Messlatte noch mal deutlich höher gelegt und die Desktop-Version wird sicher auch nicht lange auf sich warten lassen.