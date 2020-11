dB Technologies stellt neues VIO L1610 Line Array vor

Präsentation im eigenen Showroom

Das neueste Mitglied der erfolgreichen dB Technologies VIO-Familie VIO L1610 wurde kürzlich in Köln vorgestellt heißt es in der aktuellen Pressemeldung. Die deutsche dB Technologies Niederlassung habe zu diesem Anlass in ihren Showroom eingeladen und zahlreiche Interessierte ließen sich dieses Event nicht entgehen. Natürlich habe laut der Niederlassung alles zeitgemäß mit Abstand und unter Einhaltung der neuesten Corona Richtlinien stattgefunden, aber die Gelegenheit Branchenkollegen zu treffen, sich über die aktuelle Situation auszutauschen, gepaart mit der Vorstellung neuer Produkte sei sehr positiv aufgenommen worden.

Neben dem brandneuen VIO L1610 seien dabei auch weitere neue Produkte aus dem Hause dB Technologies gezeigt und gehört worden, wie die neuen Point Source Lautsprecher der VIO C Serie, die neuen VIO W-Serie Monitore und auch das DVA Mini G2 LineArray System.

Das Hauptaugenmerk habe aber natürlich auf der Deutschlandpremiere des Line Array-Systems VIO L1610 gelegen, das als echtes bi-amped 3-Wege-System konzipiert sei. Herzstück dabei ist laut deutscher Niederlassung die neue Coaxiale Mittel-Hochtonsektion. Angetrieben werde das VIO L1610 von einer 1600W Digipro G4 Endstufe und soll so beeindruckende 141 dB Max SPL erreichen. Es biete die Möglichkeit der Verbindung über das RDNet Netzwerk mittels einer Schnittstellenkarte. Natürlich sei es akustisch kompatibel zu anderen Mitgliedern der VIO Familie, wie zum Beispiel als Downfill oder Sidefill für VIO L212 Systeme. Als Subwoofer würden passend die VIO-System Subs zur Verfügung stehen. Mit nur 31.3 Kilogramm sei es darüber hinaus ein Leichtgewicht und durch das innovative Rigging sehr gut handelbar.

In der Pressemeldung kommen zwei Spezialisten von dB Technologies zu Wort: „Ich kann jedem nur empfehlen, sich selber ein Bild vom VIO L1610 zu machen“, so Jochen Gotzen, Produktmanager von dB Technologies, „neben dem neuen, größeren Amp mit deutlich mehr Output, bietet das 3-Wege-Konzept des VIO 1610 akustische hervorragende Tiefenstaffelung sowie ein präzise kontrolliertes Abstrahlverhalten bis runter auf 500 Hz.“ Und Harald von Falkenstein, Brand & Sales Manager ergänzt: „Die Preis/Power-Ratio ist bei dB Technologies immer beachtlich, bei diesem System aber noch einmal deutlich eindrucksvoller.“