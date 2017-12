GREEN BOX: Roland DJ-70, Sampling Workstation

Wenn man bedenkt, daß ein neuer Akai S1000 inklusive 40MB SCSI-Festplatte (oder waren das 60?) in 1992 über 10.000 DM (UVP) kostete und auch später noch recht heftig zu Buche schlug, waren die 5.500 DM für einen DJ-70 ganz okay. Ich kann mich an Straßenpreise von knapp unter 5.000 DM zwei oder drei Monate nach dem Erscheinen des Geräts erinnern, günstiger kam man nur mit der vorherigen Generation (Mirage, W-30, FZ-1, etc.) weg, oder man behalf sich mit 8- und 16bit Homecomputern (C64, Amiga, Atari ST) und entsprechender Software und Interfaces, so wie ich das machte, bevor ich mir einen Mirage zulegte. Heute kostet Speicher praktisch nix mehr und die Leute arbeiten mit Samples am Computer, deswegen sind die alten Kiste recht günstig zu haben, mir persönlich ist die Arbeit am Gerät und der eigene Sound vieler Hardwaresamplern aber lieber, das macht Spaß und man vertüddelt sich nicht so leicht.