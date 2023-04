Coming soon – das AMAZONA.de T-Shirt 2023

Termin vormerken und AMAZONA.de T-Shirt sichern!

Hat da jemand AMAZONA.de-T-Shirt gesagt?

Ja, ihr habt richtig gelesen.

Aber keine Angst, ihr habt noch nichts verpasst! Da unsere T-Shirts im letzten Jahr schneller weg waren, als man AMAZONA.de sagen kann, geben wir euch dieses Jahr etwas mehr Vorlauf. Schnell sein müsst ihr dann aber trotzdem ;-).

Und zwar am Samstag, den 15. April 2023 um 12:00 Uhr. Denn da startet unsere diesjährige AMAZONA.de T-Shirt-Aktion.

ANZEIGE

Was das heißt? Wir haben unserem legendären AMAZONA.de-T-Shirt einen brandneuen Look verpasst und verschenken 100 Stück an euch – die weltbeste Community!

ANZEIGE

Also besser heute einen Reminder stellen und am 15. April um 12 Uhr online sein, wenn unser News-Artikel live geht mit allen Infos und Teilnahmebedingungen.

Bis dahin checkt doch mal die letztjährigen Designs und kommentiert gerne mal, welches euer Liebling war!