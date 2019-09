iZotope kündigt Mastering Software Ozone 9 an, Ozone 8 Elements kostenlos

Mastering Software für deine Songs

In den letzten Jahren hat sich die Software Schmiede iZotope Stück für Stück nach oben gearbeitet. Mit immer wieder neuen Ideen und Verbesserungen sprechen die US-Amerikaner sowohl Einsteiger als auch Profis an. In Kürze wird der Hersteller Version 9 seiner Mastering Software Ozone vorstellen. Wie es in der Vergangenheit bei iZotope schon üblich war, wird dies mit einem kleinen Teaser-Video angekündigt, das zumindest die wichtigsten Neuerungen zusammenfasst:

Geht man von den zeitlichen Planungen der letzten neuen iZotope Releases aus, wird es vermutlich nicht lange dauern bis es Ozone 9 zu kaufen gibt. Bis dahin bleiben nur die Informationen die iZotope auf seiner Website ankündigt:

„Balance to your music with never-before seen processing for low end, real-time instrument separation, and lightning-fast workflows.“

Zusammengefasst: Fokus auf die Bearbeitung des Bassbereichs, Separation von Instrumenten in Echtzeit und einige Workflow-Verbesserungen.

Für alle Ozone User interessant: Die abgespeckte Einsteiger-Version Ozone Elements gibt es bis zum 02.10.2019 kostenlos. Eine gute Werbeidee die neue Kunden anlocken soll. Lohnt sich aber dennoch, denn bisher kostete die Elements 8 Version immerhin 129,- Euro. Wer auf den Geschmack kommt, kann bei Bedarf später upgraden.

Die Premiere von Ozone 9 feiert iZotope mit einem interessanten Event in Berlin. In Kooperation mit Steinberg gibt es am 05.10.2019 exklusive Einblicke in die neuen Features der Software. Neben Masterclasses wird es auch die Gelegenheit geben, sich mit den Produktspezialisten auszutauschen und andere Industrieprofis zu treffen.

Passend dazu bietet Steinberg eine Masterclaas mit dem deutschen Produzenten Pascal Reinhardt (Lena, Felix Jaehn, Alvaro Soler), dem niederländische Produzenten Jan Van Der Toorn (Samy Deluxe, ´N Sync, Bryan Adams) und Peter Schmidt (Ballsaal Studios, Depeche Mode, Ärzte, Beatsteaks, Rosenstolz) an. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.