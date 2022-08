MOD Devices GmbH sind in die Insolvenz gegangen

MOD Devices GmbH Insolvenz und Reboot

MOD Devices GmbH, Hersteller der Open-Source Effekt/Synth-Pedale MOD Duo, MOD Duo X und MOD Dwarf sind am 17. August 2022 in die Insolvenz gegangen.

Der originale Post von „MODFather“ Gianfranco Ceccolini findet sich hier. Auch alle Websiten bis auf Forum und Unternehmensseite wurden ohne Vorwarnung deaktiviert. Es können also keine Plug-Ins mehr heruntergladen oder gekauft werden.

Dort wird recht ausführlich die Entwicklung der Dinge seit beginn der COVID-Krise in Q2/2020 erklärt. Es begann alles mit der Beeinträchtigung der Produktion des Zugpferds MOD Duo X, welcher auch auf Amazona getestet wurde.

Der Versuch einer kleinen Zusammenfassung der Geschehnisse um die MOD Devices GmbH

Von den in 2020 geplanten 1400 Verkäufen, konnten tatsächlich nur 250 realisiert werden. Das gefährdete wiederum die Entwicklung des MOD Dwarf, der Version, die speziell auf den Gitarrenmarkt abgestimmt wurde und eine gute Einnahmequelle versprach

Aus diesem Grund wurde daraufhin eine Investitionskampagne auf Crowdcube gestartet.

Die weitern Punkte fasst Gianfranco Ceccolini dann auch recht passend als

„das Crowdcube-Fiasko“

zusammen.

Die Kampagne wurde mit guter Hoffnung und einer beachtlichen Sammlung an Promo-Material gestartet. Mit Crowdcube wurde eine Abmachung ausgehandelt, dass die Eigeninvestition für das Kampagnenziel von 294.000 £ zunächst 60 Prozent betragen sollte. Die restlichen 40 Prozent sollten dann von den Crowdcube-Backern kommen.

Durch eine Kreditabmachung mit dem Hauptinvestor und anderen Investoren von MOD Devices GmbH werden die erforderlichen 60 % zunächst erreicht – und auch der restliche Betrag kann durch die Kampagne eingeholt werden.

Ab hier wird es unübersichtlich. Denn einer der Investoren springt nur Minuten nach der erfolgreichen Kampagne ab, sodass nur 90% des Gesamtbetrags zusammen kommen. Auch nach intensiven Verhandlung mit der Rechtsabteilung von Crowdcube kommt die gesamte Kampagne nicht zustande.

Nach diesem Desaster wird auch der Hauptinvestor vorsichtig und hält seine Zusage zur Unterstützung nicht ein, diese war wohl auch an eine erfolgreiche Crowd-Finanzierung gebunden. Das gefährdet wiederum die Produktion, was dann wieder die Einnahmen gefährdet.

MOD Devices GmbH gibt es nicht mehr –

geplanter Reboot 2022

Es gibt noch mehr Details, das Ende vom Lied ist, das MOD Devices GmbH offiziell insolvent ist. Dennoch planen einige Investoren und das Team eine Wiederbelebung des Projektes – ironischerweise eben wieder durch eine Crowdfunding-Kampangne. Falls das Ziel von 500.000 £ erreicht werden sollte, könnte die neue Firma damit rechnen zumindest einige Quartale zu überleben und vor allem: die versprochenen MOD Dwarf Geräte an die ursprünglichen Crowdfunding-Backer auszuliefern. Das, so der MODFather, sei nach wie vor oberste Priorität. Auch ein Aufruf an privaten Kleininvestoren mit einem Minimum von 1000 € ist zu lesen.

Nach eigenen Angaben sind potentielle neue Investoren auch zurückhaltenend, da sowohl Hard- als auch Software weiterhin Open-Source bleiben sollen.

Interessant dann aber der folgende Diskussions-Thread, denn Gianfranco Ceccolini hat sich entschlossen ganz offen mit der Sache umzugehen und User-Kommentare zuzulassen. Im Verlauf dieser Diskussion kommen verschiedene Stimmen zu Wort, einige bieten ihre Unterstützung an, andere sind enttäuscht, da sie schon Jahre auf ihren MOD Dwarf warten und nun wahrscheinlich leer ausgehen.

Andere analysieren die Situation schonungsloser und stellen fest: Während die ersten Crowdfunding-Backer immer noch auf ihre Geräte warteten, wurden von der MOD Devices GmbH MOD Dwarf Geräte bereits an Händler verkauft.

Schwere Zeiten und die nächsten zwei Wochen werden für die weitere Entwicklung entscheidend sein.