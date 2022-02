Feature: My favourite pedal – WRA Gnome, Gitarrenpedal

Letztens wurde ich in einem Interview gefragt, was denn die wichtigste Eigenschaft ist, die man als Musiker auf Tour mitbringen sollte. Diese anscheinend so einfache Frage ist, wenn man länger darüber nachdenkt, gar nicht so leicht zu beantworten. Sind es die musikalischen Fähigkeiten? Oder die Nervenstärke jeden Abend auf der Bühne abzuliefern? Ist es körperliche Belastbarkeit wegen der vielen Reisen? Oder die sozialen Skills? Immerhin verbringt man viel Zeit zusammen. Wenn ich einen Slogan finde müsste, der all das zusammenfasst, würde ich ihn wie folgt aufstellen: professionell und unkompliziert.

Unter „professionell sein“ verbinde ich alle Eigenschaften, die man braucht, um im harten Musikbusiness und besonders auf Tour überleben zu können: Versierte technische Fähigkeiten am Instrument, einen umfassenden musikalischen Horizont, Know-how und Kontrolle über das Equipment, Nervenstärke auf der Bühne, Belastbarkeit für Reisen und soziale Kompetenz für ein kollegiales Miteinander. Das zweite Wort „unkompliziert“ beschreibt dann die Art und Weise, wie man all diese Fähigkeiten einsetzt, wie man als Profi und Mensch rüberkommen sollte. Denn meiner Erfahrung nach nutzen einem die besten Eigenschaften nicht, wenn es für die Kollegen irgendwie umständlich und anstrengend ist. Egal ob es divinhaftes Verhalten bei der Verpflegung ist oder man ständig Probleme mit seinem Equipment hat, so etwas ist nicht gerne gesehen und kann einem schnell den Job kosten. Aus eigener Erfahrung und viel Lehrgeld in den ersten Jahren meiner Karriere weiß ich leider, wovon ich spreche.

Im Laufe der Jahre habe ich dann alles auf den Prüfstand gestellt und gelernt, mich soweit zu optimieren, dass ich in der Zwischenzeit als professioneller und unkomplizierter Zeitgenosse in (nahezu) allen Bereichen gelte – und das macht sich im Auftragsbuch bemerkbar! 100 Gigs im Jahr, die Zeit der Pandemie mal ausgeklammert, sind zum Standard geworden. Das Thema Equipment spielt hierbei eine entscheidende und wichtige Rolle. Zum einem gehört ein gewisser Signature-Sound mit Wiedererkennungswert dazu, zum anderen muss Equipment hochwertig, praktikabel und robust sein, besonders wenn man viel unterwegs ist.

Auf der Suche nach einem passendem Begleiter on tour bin ich auf die Produkte aus dem Hause WR Amplification in Luxemburg gestoßen. Dahinter steckt Roland Weiland, der seine beiden Preamps als Einmannbetrieb in Handarbeit herstellt. Seine DI-Box Gnome ist klein, sehr klein sogar, nur minimal größer als eine handelsübliche Zigarettenschachtel. Dementsprechend wiegt er auch nicht viel, lediglich 450 g bringt er mit, ein Fliegengewicht, also genau das Richtige für den Gigbag. Trotzdem ist er stabil und solide, ja geradezu unverwüstlich. Dazu sieht er richtig schick aus – um nicht zu sagen „stylisch“. Roland Weilands Anspruch ist es, Bassisten zu helfen, einfach und effektiv zu einem besseren Sound zu gelangen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich durch einen Kollegen neugierig gemacht wurde, woraufhin ich mir ein Gerät zum Testen bestellte.

Klein und fein

Schauen wir uns zu Beginn einmal die Rahmendaten des Röhren DI-Box an:

Hersteller: WR Amplification (WRA)

Modell: Gnome Tube DI

Typ: Röhren-DI-Box für Bass

Herstellungsland: Luxemburg

Gehäuse: Aluminium-Spritzguss, 3D-Print-Design

Regler/Schalter: Volume, Input Gain, Presence 0/1/2, Out D/T, Ground Lift

Anschlüsse: Klinke IN, Klinke OUT Amp, XLR-OUT (galvanisch getrennt, Lehle-Übertrager)

Röhre: ECC86 (Niedervolt)

Stromversorgung: 12 Volt (intern 24 Volt)

Abmessungen: (B x H x T): 9 x 7 x 12 cm Gewicht: 450 g

Zubehör: Netzteil

Direktvertrieb: über WR Amplification