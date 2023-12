Feature: Weihnachtsgeschenke für Gitarristen

Ideen für kleine und größere Geschenke für Gitarristen und Bassisten

Passende Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten zu finden, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Problem ist, dass die Auswahl schier unendlich scheint und man sich als Schenkender im Dschungel der Produkte leicht verirrt. Daher haben wir mal eine kleine Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Gitarristen und Bassisten zusammengestellt, mit denen man seinen Liebsten in unterschiedlichen Preisklassen eine Freude machen kann.

Geschenke bis 15,- Euro

Ein Mikrofasertuch

Niemals hätte ich mir in meinen Anfängen am Bass ein Mikrofasertuch zum Reinigen meines Basses gekauft, weil ich immer dachte, dass es überflüssig sei. Einmal mit dem Ärmel den Staub abgewischt und schon kann man weiterrocken. Der Gitarrist meiner Band war da immer schon ganz anders. Ich bin der Meinung, dass ein Bass mit alten Saiten einfach besser klingt (in meinen Ohren zumindest), während eine Gitarre in der Regel mit frischen Saiten bessere Klangergebnisse hervorbringt. Aber irgendwann wurde ich erwachsen und stellte fest, dass auch ein Arbeitstier ein bisschen Pflege braucht. Vor allem, wenn es schon etwas in die Jahre gekommen ist. Alles begann mit einem schnöden Mikrofasertuch. Ich muss gestehen, dass sich im Moment des Beschenktwerdens meine Freude etwas in Grenzen hielt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie sehr es das Verhältnis zwischen mir und meinem Bass verändern würde. Aber es macht doch einen großen Unterschied, ob man sein Instrument mit seinem Ärmel oder einem fusselfreien Tuch reinigt. Ich habe mich mal etwas umgehört und festgestellt, dass es vielen Gitarristen und Bassisten so geht und dementsprechend ist mein erster Tipp ein unschlagbar günstiges Geschenk, mit dem man schon für 3,- Euro einem Instrument und hoffentlich auch seinem Besitzer eine Freude machen kann.

Petz Microfibre Cleaning Cloth Kundenbewertung: (526) 3,00 € bei

Gitarrenpflege-Sets

Wie wir also gelernt haben, mag ein Instrument durchaus auch mal ein paar Streicheleinheiten. Warum nicht also gleich auch noch ein bisschen Pflege-Zeug zur Hand nehmen. Die meisten meiner Musiker-Freunde sind in der Regel viel zu geizig, um sich solche Dinge selbst zu kaufen. Da investieren wir lieber in teure Effektpedale. Aber wenn man mal ein paar Pflegeprodukte für die geliebten Instrumente ausprobiert hat, möchte man sie in der Regel nicht mehr missen. Einfache Saitenreiniger gibt es schon für unter 10,- Euro. Beim GHS Fast Fret ist dann auch gleich noch ein Reinigungstuch dabei. Wenn man bereit ist, noch ein bisschen was draufzulegen, bekommt man aber auch Sets mit Gitarrenpolitur, Saitenreiniger und Griffbrettpflege.

GHS Fast Fret Kundenbewertung: (10512) 9,70 € bei

dAndrea Guitar Care Kit Deluxe Kundenbewertung: (1376) 22,00 € bei

Plektren

Eine weitere Kleinigkeit, die man als Gitarrist und auch als Bassist eigentlich immer gut gebrauchen kann, sind Plektren. Hier empfiehlt es sich in der Regel aber, genau hinzuschauen, welche Stärke benutzt wird und auch die bevorzugte Marke macht für viele Saiten-Akrobaten einen Unterschied aus. Wer auf Nummer Sicher gehen will, kauft also einfach die Plektren, die man überall im Proberaum oder im heimischen Übungszimmer findet. Gerade wenn Musiker viele Live-Auftritte haben, gehen die kleinen Dinger unglaublich schnell verloren. Außerdem müssen sie ja ständig in die jubelnde Menge geworfen werden. Hier empfiehlt es sich dann vielleicht sogar, auf individualisierbare Plektren zu setzen. Da kann man dann gleich noch etwas Persönliches mitteilen oder der Plektren-Besitzer kann die Plektren-Diebe im Proberaum sehr viel schneller ausmachen.

Harley Benton Guitar Pick Medium 5 Pack Kundenbewertung: (2463) 1,50 € bei

Plektrenhalter

Und damit man seine schicken, neuen Plektren auch immer gleich zur Hand hat, kann ein Plektrenhalter bisweilen eine gute Sache sein. Hier haben in der Regel mehrere Plektren Platz und die kleine Box lässt sich problemlos an jedem Mikrofonständer befestigen. Gerade bei Live-Auftritten ein unverzichtbarer Begleiter.

Dunlop JD5005 Pickholder Kundenbewertung: (2935) 5,50 € bei

Schmuck aus Plektren

Wenn wir schon bei Plektren sind, so kann man aus ihnen doch auch noch etwas mehr machen. Schmuck zum Beispiel. Den gibt es für Leute mit Armen (davon haben die meisten Gitarristen in der Regel zwei) oder auch mit Ohrlöchern. Ein Armband oder Ohrringe aus oder mit Plektren können durchaus auch gut ankommen.

Pickbandz Collar with Pendant Black Kundenbewertung: (106) 8,90 € bei

Praktische Helferlein von myVolts

Jeder Gitarrist oder Bassist, der mehr als ein Effektgerät benutzt, braucht in meinen Augen dieses praktische Helferlein: Den Hot-Tip von myVolts. Der kleine Stecker wird an ein Netzteil angeschlossen und zeigt über einen kleinen leuchtenden Ring die gelieferte Polarität an. Die entsprechende Farbe und die Polarität sind praktischerweise gleich auf dem Stecker aufgedruckt. Viele werden jetzt sagen, dass sie so etwas nicht brauchen, aber die Erfahrung aus unserer Werkstatt zeigt, dass ein Netzteil mit falscher Polarität der mit Abstand häufigste Grund für Reparaturen ist. Und die sind dann leider immer teurer als der Hot-Tip, der weniger als 10,- Euro kostet.

myVolts Hot Tip Kundenbewertung: (11) 10,40 € bei

Mehr ist mehr. Das gilt auch für Gitarristen. Und so sind zwei Stereo-Signale besser als eins. Mit dem myVolts Beatsplitter lassen sich Stereo-Signale ganz einfach doppeln oder zusammenführen. Stereo, Mono oder LL beziehungsweise RR sind pro Kanal bei diesem Stereo- zu Dual-Stereo-Splitter auswählbar. Ideal, wenn man seine eigenen Songs auf dem Laptop zusammen anhören möchte. Außerdem lässt sich mit ihm das Signal auch noch über Kopfhörer mit einer weiteren Person teilen.

Gitarrensaiten

Ein weiterer Favorit aus der Kategorie „Verbrauchsware“ sind Gitarrensaiten. Gitarristen brauchen sie immer, Bassisten eigentlich nur, wenn auf der Bühne tatsächlich mal eine Saite unter dem Enthusiasmus unserer Finger gerissen ist. Aber auch hier gilt, dass man lieber heimlich einmal schauen sollte, welche Saiten der zu Beschenkende benutzt. Die Stärke und auch die Marke machen hier den Unterschied. Und in einigen Fällen ist es auch so, dass zunächst teuer erscheinende Saiten im Laufe der Zeit ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis an den Tag legen als günstige. So zum Beispiel bei den Earnie Ball Cobalt Slinky. Sie sind aus Kobalt gefertigt, der robuster als Nickel ist, so dass diese Saiten langlebiger sind als herkömmliche Saiten.

Ernie Ball 2221 Kundenbewertung: (10719) 5,90 € bei

Weihnachtsgeschenke zwischen 30,- und 70,- Euro

Bücher über Bands und Gitarren

Ja, auch im Zeitalter von Instagram und YouTube schauen viele Gitarristen sich gerne noch Bilder von ihren geliebten Instrumenten in echten analogen Büchern an. Wenn diese Bilder dann noch von interessanten Informationen rund um die Geschichte der jeweiligen Saiteninstrumente begleitet werden, ist das noch besser. Wir lieben diese kleinen Fakten und das Hintergrundwissen, das für Nicht-Musiker so unergründlich ist. Die Geschichte der Fender-Gitarre begleitet von wunderschönen Bildern alter Fender-Gitarren ist zwar mit knapp 70,- Euro nicht ganz günstig, aber sicher nicht nur was für Gitarristen.

Hal Leonard Dream Factory Fender Custom Kundenbewertung: (9) 69,50 € bei

Und auch, wenn es zu vielen Songs unserer Lieblingsbands Tutorials auf YouTube und die Tabs auf Songsterr.com gibt, sind die Greatest-Hits zum Nachspielen in einem Buch doch immer noch mit einem herrlich nostalgischen Touch versehen. In der Serie „Guitar Recorded Versions“ wurden die Hits zahlreicher bekannter Bands auf Papier gebannt. Erhältlich sind diese Werke ab etwa 30,- Euro.

Hal Leonard Foo Fighters Greatest Hits Gui Kundenbewertung: (2) 33,99 € bei

Kalender

Mit schönen Gitarrenbildern durch das ganze Jahr. Das versprechen die aktuellen Kalender für das Jahr 2024. Auch hier gibt es zahlreiche Versionen, die in der Regel so um die 30,- Euro kosten und für jeden Liebhaber dürfte ein passender Kalender dabei sein.

PRS Calendar 2024 Kundenbewertung: (1) 29,00 € bei

Tickets

Tickets für den Guitar Summit 2024 https://www.guitarsummit.de/tickets/ schlagen zwar in der Early-Bird-Variante mit 59,- Euro zu Buche, liefern damit aber auch Erlebnisse, die den Beschenkten das ganze Jahr hindurch tragen können. Sicherlich kann der Besuch auf Europas größter Gitarren-Messe nicht zu unterschätzende Folgekosten mit sich bringen, aber ganz sicher bringen Eintrittskarten für die Messe im Rosengarten von Mannheim auch Augen zum Leuchten. Und wer sehnt sich nicht nach ein wenig Licht in der dunklen Jahreszeit?

Eine Geschenkidee über 100,- Euro

Wenn ein Gitarrist so richtig artig war und der Weihnachtsmann mal die Spendierhosen anhat, dann liegt vielleicht ein Gitarren-Bausatz unter dem Baum. Nichts ist hilfreicher, um ein Instrument von Grund auf zu verstehen, als wenn man selbst mal eins zusammengebaut hat. Und es geht kaum einfacher, als mit einem solchen Bausatz. Das Lackieren stellt für den einen oder anderen Hobby-Gitarrenbauer vielleicht wirklich eine Herausforderung dar und man sollte sich beim Zusammenbau trotz Anleitung einen detaillierten eigenen Plan machen und sich viel, viel Zeit nehmen, aber die Ergebnisse können durchaus erhebend sein.

Harley Benton Electric Guitar Kit Single Cut Kundenbewertung: (1143) 99,00 € bei

Wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen Auswahl ein paar Ideen für Weihnachtsgeschenke für Gitarristen und Bassisten liefern konnten und wünschen euch in diesem Sinne ein frohes Fest.