Nakedboards CV-8, achtkanaliges USB/CV-Interface für Eurorack

Vom USB-Controller direkt ins Modularsystem

Nakedboards CV-8 ist ein USB-to-CV Interface, das es ermöglicht, einen USB-Controller direkt an ein Modularsystem anzuschließen. Das Modul ist nicht für den Anschluss eines Keyboards mit Key-CV/Gate, sondern für Parametersteuerung (Filter, PWM, Effekte, VC-LFO usw.) durch Fader, Regler, XY-Pad und ähnliches gedacht. Eine praktische Lösung für Anwender, die mehr Parameter fernsteuern wollen.

Das Modul CV-8 ist hat eine Breite von sechs TE. Via USB kann ein Controller angeschlossen werden, dessen MIDI-Daten (CC-Befehle) in Steuerspannungen umgewandelt und über acht CV-Ausgänge ausgegeben werden. Für jeden der acht CV-Ausgänge können MIDI-Kanal, CC-Nummer sowie minimaler und maximaler Wert definiert werden. Die ausgegebenen Steuerspannungen können von -5 Volt bis +10 Volt betragen. Zur Programmierung gibt es auf der Website von Nakedboards ein Online-Tool, das jedoch einen MIDI-fähigen Webbrowser voraussetzt. Erstellte Settings lassen sich vom Modul über das Tool abspeichern bzw. in das Modul wieder laden.

Der in Moskau ansässige Hersteller Nakedboards bietet mit der achtkanaligen Fader-Box einen passenden Controller für das CV-8 Interface an, es lassen sich aber auch andere USB-Controller verwenden. Die Stromversorgung des Controllers kann über die USB-Buchse des Moduls erfolgen.

Das Eurorack-Modul Nakedboards CV-8 kann ab sofort bestellt werden, der Preis beträgt 110,- Dollar, zzgl. 10,- Dollar für den Versand (weltweit).