NAMM 2020: Vox stellen Vox Cambridge50, Modeling Amp vor

Vox schaut nach vorne

Modeling-Amps gehört die Zukunft – könnte man zumindest meinen, wenn man beobachtet, mit welcher Vehemenz unzählige großer und kleiner Namen darauf erpicht sind, eigene Modeling Amps auf den Markt zu bringen. Vox bilden da keine Ausnahme und ziehen mit. Auf der diesjährigen NAMM wird der Vox Cambridge50 in aller Ruhe vorgestellt.

Vox haben hierfür ihre eigene Technologie zum Einsatz gebracht: die Virtual Element-Technologie, die vor allem das manchmal eigensinnige Klang-, Rückkopplungs- und Übersteuerungsverhalten von Röhrenamps adäquat und realistisch darstellen soll. Ein nicht authentisch klingendes Modeling-Unterfangen würde auch so gar nicht so Vox passen – man darf also davon ausgehen, dass hier einiges an Arbeit hineingeflossen ist.

NAMM 2020 News – Vox Cambridge50 Modeling Amp

Nach hinten hin offenes Holzgehäuse, Line- Eingang, USB, zahlreiche Amp-Modelle neben den klassischen Vox Combos und Amps, mehrere Effekttypen – hier passiert einiges. Die Features des Vox Cambridge50 auf einen Blick:

50 Watt Leistung

Celestion-Lautsprecher

11 virtuelle Verstärker

8 Effekte, die auch gleichzeitig genutzt werden können (*räusper* @Yamaha)

Integriertes Audio-Interface

Tone Room Software zum Editieren

8 Preset-Speicher, erweiterbar

Kopfhörer Ausgang mit Cab Simulation

Also ein äußerst feines Unterfangen, das Vox da im Sinn haben. Die Amp-Emulationen decken wie gesagt beispielsweise den Vox AC30 ab, haben aber auch weitere britische Modelle in ihren Reihen. Größter Spannungsfaktor beim Cambridge50: Der Preis. Der wird nämlich bei sagenhaft niedrigen 329,- Euro liegen. Man darf gespannt sein!