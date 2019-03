Nanoloop Sequenzer mit MIDI und CV-Sync – Kickstarter

Freunde der Volcas, Pockets & Twisted Elektrons - aufhorchen!

Freunde der Volcas, Pockets und Twisted Elektron sollten aufhorchen! Wer sich in der 8Bit Musikszene auch nur ein bißchen auskennt ist bestimmt schonmal über den Namen Oliver Wittchow gestolpert, der mit der Selbstbau-Cartridge Nanoloop für den Nintendo Gameboy Software- und Musikgeschichte geschrieben hat. Nun macht der Hamburger aus seiner Original-Cartridge, in zwei zumehmend komplexen Cartridge-Revisionen und einer iOS-App,

eine dedizierte Hardware.

Die Bedienung folgt dabei der Eingabemethode des Nintendo Gameboy. Also Ein D-Pad (Joystick) und vier Taster. Als Anzeige gibt es lediglich, aber ausreichend, eine fünfstellige Old-School LED Digitalanzeige und eine zweifarbige 8×4 LED-Matrix.

Die Klangerzeugung besteht aus einem Synthesizer mit vier separaten Klangkanälen:

1. Duale Rechecktwelle mit einem echten analogen Filter (mono)

2. Vierstimmige, polyphone FM (Stereo)

3. monophone FM (Stereo)

4. Clicks und Geräusche (Stereo)

Der Sequenzer bietet

pro-Step-Kontrolle für alle Parameter

pattern-basierter Transponierung für alle Parameter

Meta-Steps,

beliebige Pattern-Länge pro Kanal

beliebige Geschwindigkeit pro Kanal

Ping-Pong und Zufallsmodi

Pattern-Verschiebung in vier Richtungen Zufallsgenerator für alle Parameter

Die Stromversorgung kommt von 2 AAA-Batterien für bis zu 50 Stunden Laufzeit oder einem micro USB-Anschluss. Das Gerät kann vollständig ausgeschaltet werden.

Der große Vorteil gegenüber der Nintendo-Cartridge ist aber, dass CV und MIDI-Sync Ein und Ausgänge über eigene 3,5mm Klinkenanschlüsse zu Verfügung stehen zusätzlich neben dem 3,5mm Kopfhöreranschluss. Die Nanoloop-Hardware kann damit direkt den Volcas, Pockets und sonstiger als professionelle bezeichnete Hardware synchronisiert werden.

Das hat dann in mit 12 x 6 x 2.5 cm in etwas die Größe einen Gameboy Advance wiegt aber nur 100g inklusive Batterien.

Laut Oliver Wittchow ist das komplette Design von Soft- und Hardware bereits fertig und kann direkt in Produktion gehen. Fehlen nur noch die Käufer. Verzögerung lägen lediglich bei der Erlangung der CE-Genehmigung etc. Da der Nanoloop auch komplett in Deutschland gefertigt wird besteht auch für keine Gefahr, dass das Geräte am Zoll wieder zurückgeht

Das Kickstarter-Projekt ist schon jetzt mit 150% finanziert und es gibt keine Limitierung bzgl. der Teilnehmer an diesem Projekt. Besonders sympathisch ist die Reward-Struktur. Man kann entweder einen Nanoloop für 97 Euro finanzieren oder zwei für 170 Euro. Das wars! Kein Stretchgoals, keine limitierten Versionen für Leute mit zuviel Geld. Nur Nanoloop „ja“ oder „nein“ bzw. in Schwarz. oder Weiß.

Die Kichstarter-Finanzierung endet am Montag dem 1. April 1 2019 5:42 Uhr.