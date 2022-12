Test: Antares Auto-Tune Pro X, Tonhöhenkorrektur Plug-in

Umfassendes Auto-Tune Update

Rechtzeitig zum 25. Geburtstag veröffentlicht Antares mit Auto-Tune Pro X die neueste Version der wohl bekanntesten Tonhöhenkorrektur-Software der Welt. Zu den Neuerungen zählt nun auch nativer Apple Silicon Support und auch Windows 11 wird unterstützt.

User-Interface von Auto-Tune Pro X

Beim ersten Öffnen fällt direkt das überarbeitete User-Interface auf. Die Größe kann nach Belieben skaliert werden und damit sieht Auto-Tune Pro auch auf hochauflösenden Monitoren hervorragend und gestochen scharf aus. Hiervon könnten sich einige Software-Plug-in-Hersteller eine Scheibe abschneiden.

Neu sind oben rechts ein Undo- und Redo-Button sowie rechts außen ein neuer Mix-Button, mit dem man den Anteil des Dry- und Wet-Signals bestimmen kann. Damit ihr euch schnell in die neuen Funktionen einarbeiten könnt, hat Antares in Auto-Tune Pro X die Tooltips erweitert. Diese Öffnen sich automatisch, sofern ihr den Mauszeiger etwas länger auf einem Button oder einer Funktion stehen lasst.

Advanced Ansicht des Plug-ins

Im Auto Mode gibt es unter dem Reiter Advanced zwei weitere wichtige Ansichten. Denn im Vibrato-Menü findet ihr alle wichtigen Parameter, um realistisches Vibrato zu verstärken oder gar einer Gesangsspur hinzuzufügen. Ihr könnt hierbei sogar wählen, ob Vibrato nur die Tonhöhe, nur die Formanten oder beides beeinflussen soll.

In der Scale-Ansicht könnt ihr individuelle Tonleiter hinterlegen. Als Ausgangspunkt stehen Major- und Minor-Presets zur Verfügung, aber ihr könnt auch von Grund auf eine Tonleiter erstellen, was beispielsweise für Musikrichtigungen wie Blues oder Jazz nützlich ist.

Preset-Manager

Antares hat mit Auto-Tune Pro X der Software nun auch einen neuen Preset-Manager spendiert. Durch Klick auf das Würfel-Icon werden nun zufallsgesteuert Presets ausgewählt und inspirieren dazu, die Möglichkeiten von Auto-Tune Pro X zu entdecken. Neu hinzugekommen sind auch eine Vielzahl an neuen Presets von internationalen Künstlern und Produzenten. Dank des neuen Browsers könnt ihr eure Favoriten durch Klick auf das „Daumen hoch“-Icon markieren und dadurch schneller wieder auffinden.

Graph Mode

In den Einstellungen könnt ihr nun festlegen, ob ihr beim Öffnen von Auto-Tune Pro X direkt in der Auto- oder der Graph Mode-Ansicht starten wollt.

Funktional wurde auch der Graph Mode erweitert und verbessert. So findet sich oben rechts nun eine Toolbar, über die ihr z. B. direkt Funktionen wie Select, Clear, Copy, Cut und Paste auswählen könnt. Aber auch die generelle Bedienung wurde verbessert, so dass ihr nun mit einer Maus oder dem Trackpad rein- und rauszoomen könnt und zusätzlich die Möglichkeit habt, bis zu 6 Zoom States unten links in der Ecke festzulegen. Somit lässt sich der Graph-Mode insgesamt noch schneller und flüssiger bedienen als in den Vorgängerversionen.

Was sich jedoch nicht verändert hat ist, dass ihr beim Verwenden des Graph-Modes in der DAW die Audiospur einmal mittels der Track- und Pitch-Funktion von Auto-Tune Pro X vor der Bearbeitung einmal analysieren lassen müsst. ARA Support wird von Auto-Tune Pro nur in Studio One 3 und Studio One 4 unterstützt und ich hoffe, dass dieser auch auf weitere DAWs ausgeweitet wird.

Gerade für granulare Tonhöhenkorrekturen und Feintuning präferiere ich persönlich den Graph-Mode gegenüber dem Auto-Mode. Die Bearbeitung ist ähnlich zu der in Melodyne oder VariAudio von Steinberg.

Skins von Antares Auto-Tune

Wem das neue User-Interface zu dunkel ist oder einfach nicht gefällt, hat die Möglichkeit, in den Settings aus insgesamt drei verschiedenen Skins das Erscheinungsbild von Auto-Tune Pro X zu wählen.

Sound und Algorithmen des Plug-ins

Während Antares Auto-Tune Pro X viele Workflow-Verbesserungen und neue Funktionen bereithält, hat sich am Sound und den weltbekannten und zahlreich in Pop-Produktionen gehörten Algorithmen nichts verändert. Damit könnt ihr ganz einfach von alten Versionen upgraden, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass sich das Klangergebnis verändert.

Wählen könnt ihr zwischen dem Modern- und Classic-Algorithmus. Modern ist, wie der Name verrät, der modernere Algorithmus von den beiden und erlaubt euch subtile bis komplexe Tonhöhenkorrekturen vorzunehmen mit dem Ziel, diese Bearbeitung nicht unbedingt als solche zu identifizieren. Der Classic-Algorithmus basiert auf dem Algorithmus, der Auto-Tune so berühmt gemacht hat, denn hier lassen sich bei extremen Einstellungen auch die berühmt berüchtigten „Cher“- und „T-Pain“-Effekte reproduzieren.

Anbei ein paar Klangbeispiele mit unterschiedlich ausgewählten Presets:

Die Power der künstlichen Intelligenz

Neben der bewährten Auto-Key-Funktion mit der Auto-Tune Pro X die Tonlage automatisch erkennen kann, gibt es nun auch eine Funktion, um automatisch zu erkennen, ob es sich beim Ausgansgmaterial um Soprano, Alt-Tenor, Low-Male, Instrument oder ein Bass-Instrument handelt. War jetzt in der Vergangenheit nicht sehr schwer, das manuell einzugeben, aber nun funktioniert das einfach auf Knopfdruck.

Einzellizenz vs. Abo-Modell

Neben dem Erwerb einer Einzellizenz habt ihr die Möglichkeit, mit Auto-Tune Unlimited auch ein Abonnementpaket zu beziehen. Dieses kostet aktuell 24,99 USD pro Monat oder 174,99 USD im Jahr. Für alle Neu-Abonnenten gibt es aber auch aktuell eine dreimonatige Testversion. Mit Auto-Tune Unlimited bekommt ihr dann Zugriff auf alle Antares Produkte und habt während der Abonnement-Periode auch immer die aktuellsten Versionen der Plug-in-Sammlung parat.