Test: API Audio 2500, Bus Kompressor

Nadeln küssen und experimentieren

Automated Processes Incorporated (kurz: API) ist eine 1968 von Saul Walker und Lou Lindauer gegründete Traditionsmanufaktur, die seither für ihre High-End Preamps, Equalizer und Konsolen bekannt ist. Deren meistverkauftes Outboard-Produkt stellt jedoch mit Abstand der API 2500 Bus Kompressor dar.

Damals machte man sich auf die Suche nach Wegen, die Audioqualität zu verbessern und die jeweiligen Aufnahme- und Abspielmedien haltbarer und gehaltvoller zu machen. So entstand bereits in dieser Zeit das System der austauschbaren Module für deren Mischpulte. Heute wird unter neuer Federführung von der Marke ATI (Audio Toys Incorporated) vor allen Dingen neben genereller Zeitlosigkeit in Design und Klang Wert auf die Fertigungsqualität und Qualitätskontrolle gelegt. Fünf Jahre Garantie preist der Hersteller auf sämtliche vertriebene Produkte an, dies entspricht in dessen Verkaufsfeld keiner Selbstverständlichkeit.

Neben den Modulklassikern 550a und 550b sowie dem 560er Equalizer und den 525 und 527 Preamps (die heute noch beinahe exakt so gebaut werden wie vor 50 Jahren), gilt der Hersteller als der Erfinder des 500er Serien Lunchbox-Racks, welches seit 2006 auch von Drittanbieten zu bestücken ist. Zwar produziert API auch eine kleine Auswahl an Rackmount-Preamps, Equalizern oder Channelstrips, hier sticht jedoch ein Gerät durch seine allgemeine Präsenz besonders hervor: der API Audio 2500 Bus Kompressor, der sich bedingt durch sein versatiles Design und die API-typischen diskreten Übertrager- und Signalwege bereits heute als Klassiker der Neuzeit schimpfen darf. Mit seinem 18. Produktionsjahr und der fünften Revision des Gerätes erfreut sich die handliche, 1 HE große 19 Zoll Rack-Unit in diesem Jahr, wie auch bereits in jedem zuvor, der klanglichen Volljährigkeit.

Wird der Kompressor zwar von zahlreichen renommierten Produzenten unter verschiedenen Anwendungszwecken regelrecht in den Himmel gelobt, gibt es auch andere, welche nicht viel mit dem Gerät anfangen können. Es folgt eine Erklärung des Aufbaus des Gerätes sowie der Versuch, in der Praxis zu ergründen, warum er von den meisten gefeiert, aber von manchen nicht gemocht wird.

API Audio 2500 – Die Fakten

Dass man für den zu zahlenden Preis von momentan 3.299,- Euro auch einiges an Eingriffsmöglichkeiten geboten bekommt, wird bei einem ersten Blick auf das Gerät nicht sofort klar. Diese sind durch eine variable Schaltung der verbauten Komponenten versatiler als bei den meisten anderen Buskompressoren umgesetzt. Öffnet man das Gerät einmal, so offenbart sich, dass hier einerseits, wie in jedem anderen API Gerät auch, der hochgeschätzte API 2520 Operationsverstärker verbaut ist, andererseits finden sich hier neben den hochwertigen API-eigenen Übertragern vier VCAs der Marke THAT (früher: DBX) parallel geschaltet, pro Kanal.

Das ähnelt etwas den VCAs des SSL, ansonsten findet man so etwas seltener in dieser Preiskategorie. Ansonsten haben die beiden Klassiker trotz des ähnlichen Anwendungszweckes nicht viel gemeinsam, verfolgte SSL mit deren modernem Schaltungsdesign und übertragerloser Elektronik, aber dafür nicht so exquisiten Komponenten, eine ganz andere Bauphilosophie.

API Audio 2500 – Blick auf die Frontplatte

Bei Betrachtung der Kopfplatte des API Audio 2500 finden sich einige Parameter, die nicht sofort selbsterklärend sind. Beschäftigen wir uns zunächst mit der „Tone“-Sektion am Gerät: Allen voran der Tone-Type-Druckschalter, mit dem sich zwischen „old“ und „new“ wählen lässt: Hier bekommt man zwei Kompressor-Designs in einem Gerät. Ist „old“ aktiviert, verhält sich das Gerät wie ein Rotationspunkt „feed-back“ Kompressor à la LA-2A oder 1176 und man kann zusätzlich mit dem Gain-Regler den Wirkungsgrad der Kompression bestimmen und schaltet so den Steuerweg vor die Kompressionsstufe an sich, also quasi klassisches Peak-Limiting.

Aktiviert man „new“, fungiert der Kompressor wie ein moderner „feed forward“-„VCA style“ Kompressor, man regelt das Kompressionsverhältnis über das Threshold-Potentiometer, der Gain-Regler fungiert nur noch als Make-up-Gain und man hat so den Steuerweg hinter die Kompression geschaltet. Diese beiden Kompressionsarten unterscheiden sich in ihrer klanglichen Attitüde, so empfinde ich „old“ als etwas luftiger und langsamer, „new“ kann schneller, aggressiver und präziser eingreifen.

Linksseitig neben dem grauen Tone-Type-Knopf befindet sich der gelbe Detective-Thrust-Knopf, eine weitere API-eigene Besonderheit: Hier kommt deren patentierte „Thrust“-Funktion zum Tragen, mit welcher sich ein Filterrelais Sidechain-artig vor den RMS-Detektor des Kompressors schalten lässt, das in zwei Stufen das Energieverhältnis von Bässen zu Höhen anpassen und ausgleichen kann, sodass die Summenbearbeitung bestmöglich im vollen Frequenzspektrum operieren kann.

Diese Schaltung ist maßgeblich für die natürliche Wirkungsart der Komprimierung verantwortlich, die in allgemeinen Produzentenkreisen als der „API Punch“ bekannt ist und gelobt wird. Ist „loud“ gewählt, dämpft das Filter, basierend auf der pinken Rauschkurve, von oben nach unten 10 dB per Dekade ab, wählt man „medium“, wird die Kurve etwas moderater. Entscheidet man sich für „norm“, funktioniert das Gerät wie ein normaler Kompressor und das Relais ist inaktiv. Die letzte Option zum Formen des Klangs stellt eine etwas herkömmlichere dar: Mit dem Knee der Kompressionskurve lässt sich in drei Stufen von „soft“ über „med“ bis „hard“ regeln, wie direkt der Übergang von unbehandeltem Signal zur Kompression sein soll.

Rechts neben diesen drei Reglern befindet sich, abgegrenzt in einer neuen Oberkategorie, der Link-Regler, ein weiteres Kuriosum des API 2500, mit dem sich viele Eigner des Gerätes nicht mal vollständig auseinandersetzen, aber das auch und gerade auf der Summe mehr als nur nützlich sein kann.

Der Regler beeinflusst das prozentuale Link-Verhältnis des Ansprechverhaltens von linken zu rechtem Kanal, die meisten Kompressoren kennen hier lediglich einen link-on oder -off. Steht der Regler in der ganz linken Position, arbeiten beide Kanäle komplett unabhängig voneinander, dreht man diesen ganz nach rechts, komprimieren beide Kanäle auf exakt die gleiche Art und Weise, was gerade, wenn viele subfrequente Anteile im Mix vertreten sind, extrem sinnvoll ist, damit nicht zu viel Instabilität entsteht.

Doch damit nicht genug: Durch ein weiteres Sidechain-Filter lässt sich das Signal frequenzabhängig linken, so hat man hier die Wahl, ein Hi-, Lo- oder Bandpass-Signal zu linken, während der Rest des Signals entsprechend den am Drehregler getroffenen Einstellungen bearbeitet wird. Absolut genial, wenn auf einer Seite des Summensignals beispielsweise die Gitarren deutlich lauter sind als auf der anderen, man aber in den Rest des Signals eher subtil und phasenstarr eingreifen möchte.

Hiermit genug über die besonderen Merkmale des Kompressors, nun ist der API Audio 2500 aber im Grunde genommen eben auch nur ein Gerät für die Dynamikbearbeitung, wie seine Mitstreiter auch. Welche grundlegenden Möglichkeiten zur Beeinflussung seines Wirkungsgrades bestehen, zeigt sich im Folgenden.

API Audio 2500 – Kompressor Basics

Widmet man sich den Einstellungen von Attack, Release und Ratio des Kompressors, so fällt auf, dass diese gerastert sind. Zunächst befindet sich links das Threshold-Potentiometer, mit dem sich auf einer Skala von +10 bis -20 dBu die Schwelle des Wirkungsgrades des Kompressors einstellen lässt.

Dieses kleinere Poti ist, neben dem für die variable Release-Zeit (hierzu später mehr), nicht gerastert. Dieses kommuniziert, hat man das ebenfalls implementierte Automatic-Make-up-Gain aktiviert, mit der Ausgangslautstärke und hebt diese mehr an, je höher der Threshold eingestellt ist. So erübrigt sich manuelles Gainstaging nach der Bearbeitung und man hat immer den bestmöglichen A/B-Vergleich zwischen verschiedenen Bearbeitungsstufen. Über dem Threshold-Potentiometer befindet sich noch eine kleine rote LED, welche angeht, sobald man diesen überschreitet.

Eine Attack-Zeit für den Kompressor lässt sich in gerasterten Schritten zwischen 0,3 ms, 0,1 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms und 30 ms festlegen, etwas mehr Vielseitigkeit bieten die Einstellungen, die man für die Release-Zeit vornehmen kann. So hat man hier einerseits in ebenso gerasterten Schritten die Möglichkeit, in Millisekunden-Schritten zwischen 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s und 2 s eine feste Zeit auszuwählen, andererseits lässt sich, dreht man dieses Poti ganz nach rechts, eine state-variable Release-Zeit aktivieren. Von hier an lässt sich mit einem rechts daneben befindlichen kleineren und ungerasterten Poti eine Release-Zeit von 500 ms bis 3 s festlegen. Die Ratio lässt sich in einer ebenfalls weiten Bandbreite von 1,5:1 über 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 10:1 bis zu unendlich zu eins bestimmen.

Die Output-Sektion beinhaltet das erwähnte rote Gain-Potentiometer, mit dem sich manuell der Kompressor mit bis zu 24 dBu Lautstärke-Boost entweder anfahren oder aussteuern lässt. Links daneben findet sich der ebenfalls rote Schalter, mit dem sich die Automatic-Make-up-Gain aktivieren lässt. Toll ist, dass es hier auch noch zwei verschiedene Bypass-Optionen gibt. Zum einen hat man die Möglichkeit, einen Hard-Bypass durchzuführen und das Gerät so bis auf Eingangs- zu Ausgangsweg komplett aus dem Signalweg zu entfernen, zum anderen kann man mit dem „in“-Schalter auch lediglich die Funktion des Kompressors deaktivieren, das Signal aber noch durch Transformtoren und 2520 OP-Amps laufen lassen, um sich einfach der Färbung des Gerätes bedienen zu können. Rechts neben den Multi-VU-Metern lässt sich noch einstellen, was diese abbilden sollen. Hier sind entweder Eingangs- oder Ausgangslautstärke sowie die Gain-Reduction auswählbar.

Mit einem kleinen Schraubendreher hat man rechts auf der Frontplatte noch die Möglichkeit, das Gerät bei einem kleineren Lautstärkeversatz, sei es durch das eigene Gerät oder die Signalkette bedingt, um maximal +/-2 dB Unterschied pro Seite nachzukalibrieren, dies stellte beim Testgerät ein leichtes Unterfangen dar, musste aber gemacht werden. Neben den zahlreichen, verschiedenfarbigen LEDs und den beleuchteten Metern gibt zusätzlich noch eine blaue LED, die über dem ganz rechts angebrachten Ein-/Ausschalter platziert ist und Aufschluss über den Betriebsstatus des API Audio 2500 gibt.

Die Rückseite des Gerätes gestaltet sich übersichtlich. Hier finden sich neben XLR-Balanced-Ein- und Ausgängen noch zwei 6,3 mm Klinkeneingänge als Sidechain-Eingang. Außerdem befindet sich hier der Eingang für das Kaltgerätekabel und eine Einstellungsmöglichkeit für die ortsabhängige Stromspannung. Auch die Sicherung des Gerätes lässt sich zwischen 120 und 230 Volt per Kippschalter einstellen und bei Bedarf per herausziehbarer Schraubenzieher-Mulde wechseln.

Verarbeitung des API Audio 2500

Die Fertigungsqualität des Geräts ist wirklich überzeugend. Das Gehäuse ist extrem wertig konstruiert und zugeschnitten sowie auch gut verschraubt. API-typisch sind die Seitenteile im satten Blau gehalten, die Frontplatte ist in Schwarz, vielleicht mit einem kleinen Tupfer Mitternachtsblau darin lackiert.

Kopf-, Boden- und Rückplatte sind in grob gebürstetem halbglänzendem Aluminium realisiert, die ober- und unterseitigen Lufteinlässe wirken messerscharf ausgeschnitten, als ob man sich daran schneiden könnte. Die hauseigenen, von der Marke selbst eingetragenen und geschützten Potentiometer fühlen sich allesamt fantastisch an, auch die Rasterungen bringen einen angenehmen Widerstand mit sich. Sie sitzen bombenfest im Gehäuse. Die Plastik-Drucktaster fühlen sich an, wie sich solche eben anfühlen, völlig in Ordnung.

API Audio 2500 – Versuch einer Klangcharakterisierung

Der API Audio 2500 hat zunächst einmal extrem viele Gesichter, was seine klanglichen Bearbeitungsmöglichkeiten anbelangt, jedoch lässt sich dem Gerät eine gewisse Grund-DNA nicht absprechen.

Ein ganz bestimmter strukturgebender, plastischer und manchmal fast etwas „pappig“ klingender Grundsound wird auch ohne Eingriff beim Durchschleifen erzeugt. Färbung ist hier eigentlich das falsche Wort, aber die verbauten Komponenten fügen dem Eingangssignal eine gewisse Maskierung hinzu, ohne etwa „gritty“ oder zu musikalisch dabei zu klingen, hier kommt APIs Transistor-DNA zum Tragen. Sämtliche Geräte der Marke, sowie natürlich in erster Linie deren Mischpulte, besitzen einfach einen extrem großen klanglichen Wiedererkennungswert, welcher vor allen Dingen durch die in jedem Gerät verbauten Transformatoren und 2520er OP-Amps bedingt ist. Gerade auf akustischem Schlagzeug bewirkt genau das wahre Wunder, dieses komplexe und transientenreiche Material scheint das Gerät bereits ohne Eingriff überschaubarer und bündiger sowie einfach irgendwie „zähmbarer“ zu machen.

Möchte man an dieser Stelle etwas komprimieren, liegt mit dem Bus-Kompressor eine „kiss the needle“ Einstellung nahe, mit dem Automatic-Make-Up-Gain hat man hier schnell seinen persönlichen Sweetspot gefunden. Natürlich hat man hier auch ansonsten noch die volle Kontrolle: Möchte man die Transienten etwas „glattbügeln“, entscheidet man sich für die „neue“ VCA-Schaltung und aktiviert das Sidechain-Filter vor dem RMS-Detektor. So wurstet man nicht nur die Kick-Drum an, sondern packt auch zu genüge Becken und HiHats an. Möchte man lieber die klassische Bus-Kompression, von der man etwas mehr Lebendigkeit und Spitzen erwartet, wählt man die Opto-Schaltung und fährt das Gerät stilecht mit der Eingangslautstärke an. Mit der breit gefächerten, aber gerasterten Auswahl an Attack- und Release-Zeiten experimentiert man sich im Handumdrehen ans Ziel.

Im Grunde arbeitet die Kompression, wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund der 4 VCAs pro Kanal, ganz im SSL-Stil extrem subtil. Letztlich erwähnter „Old“-Modus in Kombination mit der sehr neutral arbeitenden Kompression bewirkt auf Vocals wahre Wunder, hier macht es auch besonders viel Spaß, mit der variablen Release-Zeit zu arbeiten. Ruhig mal 12 dB Dynamik wegreduzieren und dafür eine omnipräsente, aber trotzdem natürlich klingende Gesangs- oder Sprachspur bekommen? Gar kein Problem.

Der eingangs erwähnte Grundcharakter verpasst dieser zusätzlich noch einen seidig-matten Glanz. Mit meiner Bassgitarre allerdings versteht er sich nicht ganz so gut, hier fehlt es mir etwas an Struktur und „Druck“, hierfür ist das Gerät einfach zu sehr für den Bus gedacht, es arbeitet zu subtil. Auch das ist aber lediglich Geschmackssache und basiert auf meinem Anwendungsbereich, ich bin mir sicher, dass er auch schon fantastische Bässe komprimiert hat. Der Gitarrenbus nimmt den API Audio freudig an, die umfangreichen Link-Features machen es möglich, auch auf weit im Stereofeld verteilte Signale optimalen Zugang haben zu können.

Der API kann schnell und langsam, subtil und stark komprimieren. Im „new“-Modus kann man ihn sogar richtig pumpen lassen, im „old“-Modus hingegen ist er in starken Bearbeitungsmodi weniger hörbar. Nicht umsonst steht der API Audio 2500 mittlerweile bei vielen Produzenten als einziger Outboard „Go to“ Kompressor im Projektstudio, können tut er irgendwie einfach alles auf irgendeine Art und Weise. Ob es gefällt, wie er es kann, bleibt jedem selbst überlassen. Nach der erneuten Nutzung während der Testperiode (so ein API 2500 läuft einem ja glücklicherweise auch sonst häufiger mal über den Weg), drängte sich mir zum wiederholten Male das Bild eines „amerikanischen“ Grundsounds auf. In aktuellen Rock-, Pop- oder gar Trap- oder Hip-Hop-Produktionen ist der API 2500 meiner Ansicht nach fantastisch aufgehoben, gerade auf dem Mixbus und das nicht immer nur, wenn’s mal etwas lauter sein muss. Hier kann man einerseits einfach super subtil und bündig 4-5 dB an Dynamik „klauen“ – und das dem gesamten Spektrum und nicht nur dem Bass, der dann alles andere „wegdrückt“, gerade bei Musik mit beispielsweise saftigen 808-Kicks ist das Gold wert. Andererseits reicht es meist, auf der Summe 1-2 dB mit längerer Attack und kurzer Release einzufahren, das macht einerseits etwas ganz Spezielles mit den Höhen, andererseits klingt es einfach mehr verdichtend und strukturgebend als dynamikraubend.

Beim Mischen von elektronischer Tanzmusik mit recht statischen Transienten hingegen habe ich das Gerät häufiger einmal nicht wirklich „gefühlt“, hier hat mir dessen Klangcharakter einfach nicht zugesagt. Im Gegenzug dazu wiederum hatte ich ebenfalls den Eindruck, dass der Kompressor beim Arbeiten mit manchen auch spektral gesehen sehr dynamischen Signalen einfach etwas zu berechenbar klingt, ganz abgesehen von den getroffenen Einstellungen – Geschmackssache und natürlich von „Nummer zu Nummer“ unterschiedlich, das Gerät hat eben doch einen besonderen Charakter, vor allem wenn es das einzige Gerät der Marke im Studio ist. Diesen klanglichen Alleinstellungswert kann man sich auch auf Einzelspuren im Mix zunutze machen, um diese etwas vom Rest zu differenzieren.

In seiner Funktion als „Needle Kisser“ mit einer leichten Gain-Reduktion auf Drum-Bussen oder Summenspuren sagte mir das Gerät mit Abstand am meisten zu, aber halt vor allem bei Material, das lebendig ist und das volle Frequenzspektrum nutzt. Der API 2500 kann natürlich in erster Linie Mixe wahnsinnig gut zusammenkleben, meiner Ansicht nach besonders Rock und Pop mit einem klaren Beat sowie auch elektronische Pop-Musik und generell „volles“ Material kann man aufgrund des Sidechain-Filters vor dem Kompressor fantastisch „printen“. Seine Qualitäten als Allrounder sind ebenfalls umfassend und absolut nicht zu leugnen, hier bekommt man zahlreiche Möglichkeiten für sein Geld.

Zu guter Letzt anbei noch ein paar Audiobeispiele, leider aufgrund stressgebundener To-Tape-Nutzung dieses Mal leider ohne A/B-Vergleich. Ich weiß, wenig aussagekräftig – SORRY! Allerdings möchte ich an dieser Stelle auf die Videos von Doctor Mix verweisen, bei seiner Bearbeitung des Drum-Busses wird der Charakter des Gerätes meiner Meinung nach recht deutlich.