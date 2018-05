Test: Ketron SD9, Entertainer Keyboard

Italienischer Top Entertainer

Die italienische Firma Ketron ist bereits viele Jahre fester Bestandteil des Entertainer Keyboard Markts. Neben den beiden Branchenprimus Yamaha und Korg und dem mittlerweile nur noch im unteren und mittleren Marktsektor agierendem Hersteller Roland hat Ketron seinen festen Kundenstamm. Diesen möchte das Unternehmen mit dem neuen Ketron SD9 nun neu versorgen bzw. erweitern. Wir haben das Oberklasse-Modell für euch getestet.

Erster Eindruck des Ketron SD9

Optisch gibt sich das Ketron SD9 dezent, dem Outfit der bisherigen Entertainer Keyboards bleibt der Hersteller auch diesmal treu. Die Bedienoberfläche wirkt sehr aufgeräumt, auch wenn man die Verteilung der Bedienelemente durchaus etwas in die Breite hätte ziehen können. Platz genug wäre gewesen. Herzstück und klarer Ankerpunkt der Bedienung ist der 7 Zoll messende Touchscreen, der dank leichter Neigung nach vorne sehr gut ablesbar und bedienbar ist. Links und rechts des Displays hat Ketron die Fader zur Lautstärkesteuerung für Style-, Live- und Audioplayer-Parts untergebracht, darüber befinden sich Buttons zur globalen Steuerung bzw. zum Aufrufen weiterer Menüs. Direkt oberhalb der Tastatur hat Ketron die Steuerungstasten für die Begleitautomatik platziert.

Die Bedienung des SD9 ist intuitiv gestaltet und das trotz der sehr weitreichenden Funktionen sowie der teils recht tiefgehenden Menüstruktur des Keyboards. Neben einem gedruckten und gut geschriebenen Quick Start Guide, der ebenso zum Lieferumfang gehört wie ein Notenständer, das zum Betrieb notwendige Netzteil sowie ein USB-Stick mit zusätzlichen Informationen, dem ausführlichen Handbuch und Demos bietet das SD9 eine Art Online-Hilfe, die nicht nur bei den ersten Schritten äußerst dienlich ist. Dieses lässt sich über das Display des SD9 aufrufen und somit direkt am Gerät lesen.

Tastatur und Anschlüsse

Über 76 Tasten, anschlagsdynamisch und halbgewichtet, verfügt das Ketron SD9. Die Tastatur ist sehr gut verarbeitet und bietet ein angenehmes Spielgefühl, man fühlt sich sofort darauf wohl. Da man auf den Tastaturen der Entertainer Keyboards ein großes Repertoire an Sounds und Stilistiken spielbar machen muss, ist solch eine Tastatur stets eine Gratwanderung. Ketron ist hier aber eine gute Allrounder-Tastatur gelungen.

Das Ketron SD9 bietet einen Stereoausgang in Form von zwei 6,3 mm Klinkenausgängen sowie einen Kopfhörerausgang, der jedoch über das Menü als zusätzlicher Aux-Ausgang geschaltet werden kann. Über einen kombinierten XLR/TRS-Eingang lässt sich ein Mikrofon direkt am SD9 betreiben, der Eingangspegel ist regelbar. Das Mikrofonsignal kann auf Wunsch über einen Direct-Out ausgeführt werden, um es über einen Mixer mit weiteren Klangerzeugern/Instrumenten zu mischen. Ein zweiter Klinkeneingang dient zum Anschluss weiterer Instrumente.

Über zwei MIDI-Eingänge, einen Thru-Port sowie einen MIDI-Ausgang verfügt das Keyboard, das sollte auch für größere MIDI-Setups ausreichen. MIDI-Signale lassen sich allerdings auch über den integrierten USB-Port senden und empfangen. Ab Werk ist das Keyboard mit einer 16 GB großen SSD-Festplatte ausgestattet, weitere Speichermedien lassen sich über drei USB-to-device-Ports ergänzen, über die auf das Keyboard auch zukünftige Updates aufgespielt werden können. Zusätzlich bietet Ketron verschiedene Aufrüstkits mit größeren Festplatten an. Über einen DVI-Ausgang lässt sich ein externer Monitor anschließen, beispielsweise um Texte abzubilden. Für die Ketron Footswitch–Controller FS6/FS13 bietet das SD9 eine spezielle Buchse, Sustain- und Volume-Pedal werden dagegen über klassische Klinkenbuchsen angeschlossen.

Sound des Ketron SD9

Das Ketron SD9 verfügt über 670 Sounds und 48 Drumsets sowie 368 Preset Voices. Eigene Kreationen lassen sich auf insgesamt 400 MB Speicher ablegen. Klanglich bietet das Ketron Entertainer Keyboard die gewohnt große Bandbreite. Angefangen bei akustischen und elektrischen Pianos, Orgeln, Streichern über Gitarren, Bässe, Synthesizer Lead- und Pad Sounds sowie Effektklängen ist alles an Bord. Obwohl die Qualität durch die Bank sehr gut ist, kann das SD9 vor allem bei den akustischen Sounds überzeugen. Im elektronischen Bereich findet man zwar immer wieder nach oben ausreißende Lead- und Pad-Sounds, im direkten Vergleich mit einem Korg oder Yamaha Keyboard empfinde ich die beiden Konkurrenten jedoch an dieser Stelle als besser ausgestattet.

Sehr gut gefallen können die A- und E-Pianos, die neben einer großen Authentizität eine überaus große Bandbreite abdecken. Auch die Orgeln, egal ob rockig, sanft jazzig oder kirchlich majestätisch, machen einen sehr guten Eindruck.

Wer denkt, dass Entertainer Keyboards nur festes/steifes Material zum einfachen Abspielen bieten, wird spätestens beim SD9 etwas Besseren gelehrt. Mit dem aktuellen OS 1.1.2 ist es beim Ketron SD9 nämlich möglich, Parameter wie LFO-Rate, Resonanz, Cutoff, Release etc. direkt zu beeinflussen, um so die Sounds besser an die gewünschten Gegebenheiten anzupassen. Auch bietet das SD9 sechs Legato-Typen (3 Mono, 3 Poly), die sich im Live-Betrieb gewinnbringend einsetzen lassen.