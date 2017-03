Vergleichstest: Mooer Micro Preamps 001, 002, 003, 004 und 005

Wenn der chinesische Hersteller Mooer neue Produkte ankündigt, dann erreichen diese meist in einem atemberaubenden Tempo den Handel. So auch geschehen mit den neuen Mooer Micro Preamps, die erst auf der NAMM 2017 in Anaheim Mitte Januar präsentiert wurden und nun schon unmittelbar vor der Auslieferung stehen. Alle zehn neuen Modelle sind nun bei uns vorab zum Test eingetroffen und um nicht den Überblick zwischen technischen Daten und Klangbeispielen zu verlieren, werden wir jeweils fünf Pedale in einem Artikel vorstellen. Heute geht es zunächst um die Modelle 001 bis 005, das heißt um die digitale Nachbildung der Verstärker von Diezel, Marshall, Koch, VOX und EvH. Klingt ja ganz schön ambitioniert, machen wir den Test!

Facts & Features

Das Format ist bewährt. Die neuen Mooer Micro Preamps besitzen dieselben winzigen Gehäuse wie auch die Effektpedale der Micro-Serie des Herstellers. Es bleibt also klein, mit lediglich 94 x 42 x 52 mm und einem Gewicht von 160 Gramm dürften die neuen Preamps wohl tatsächlich die kleinsten Gitarrentopteile der Welt darstellen. Platz für eine Batterie bleibt auch hier nicht, von daher sollte man beim Kauf eines dieser Teilchen auch etwas mehr Budget für einen 9-Volt-Adapter mit einplanen. Der Hersteller weist explizit darauf hin, dass die Pedale NICHT in den Effektweg des Verstärkers gehören, sondern in eine Endstufe oder in die Returnbuchse des Effektwegs eines Gitarrenamps, um dessen Endstufe anzusteuern – sollte eigentlich klar sein.

Abgesehen vom unterschiedlichen Aufdruck, der an Anlehnung des jeweils emulierten Verstärkertypen auf das kleine Metallgehäuse aufgebracht wurde, sind die Pedale in ihrer technischen Ausführung absolut identisch. So gibt es einen Klinkenein- und Ausgang, einen kleinen Schalter zum Wechseln der zwei Kanäle und zur Aktivierung der Lautsprechersimulation („CH/CAB“) sowie fünf Minipotis, die aber Gott sei Dank etwas größer ausgefallen sind als die, die man von den Mooer Micropedalen kennt. Dort ist die Bedienung oft sehr fummelig, hier hingegen herrscht ein deutlich besseres Drehgefühl, auch wenn die Potis auf der Platine angebracht wurden und daher etwas in ihrem Sitz spürbar wackeln. Sie regeln die Funktionen Bass, Mitten, Höhen sowie die Lautstärke und den Verzerrungsgrad der beiden Kanäle.