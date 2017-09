Test: Radial Engineering SB-1, SB-2, SB-4, SB-5, SB-6, SB-48UB, BT-Pro, D.I. Boxen

Was macht der gemeine Tontechniker / Produzent / Beschaller, wenn er bei seinen Kollegen oder Kunden Eindruck schinden möchte? Er zeigt seine ausladenden Konsolen, seine Hochleistungs-DAWs oder seine aufwändigen Monitore bzw. P.A.-Komponenten. Was er garantiert nicht zeigen wird, sind die kleinen, unscheinbaren Helferlein, zumeist in Zigarettenschachtelgröße, ohne die ein ordentlicher Signalfluss weder im Studio, noch auf der Bühne möglich wäre.

Mit um den undankbaren letzten Platz des „hippesten Produktes im Studioalltag“ streiten seit ewigen Zeiten die mannigfaltigen Erscheinungsformen der D.I.-Box, jenem Gerät, welches hoch- und niederohmige oder auch symmetrische und unsymmetrische Signale samt allen ihren Steckervarianten wandeln, summieren oder schlicht und ergreifend angleichen, auf dass sie vom anvisierten Signalverwalter in bester Qualität weiterverarbeitet werden können. Klingt nicht wirklich spannend, ist aber einer der Bereiche, in dem man mittels kleiner Fehler große Probleme auftürmt, die sich später im Signalfluss auch nicht mehr reparieren lassen.

Sich dessen bewusst, befindet sich im Portfolio der Firma Radial Engineering ein ganzes Sammelsurium von D.I.-Boxen, die den unterschiedlichen Signalen jeweils die nötigen Bearbeitungsmöglichkeiten zukommen lassen. Man glaubt ja kaum, mit was für Konstellationen man es heutzutage zu tun haben kann.

Konstruktion

Was allen Radial Engineering Produkten gemein ist, ist der mechanisch hochwertige Aufbau. Die in Kanada gefertigten Gehäuse sind aus massivem Blech aufgebaut und dürften auch einen harten Roadalltag problemlos wegstecken. Auf der Unterseite des Gehäuses bietet eine aufgeklebte, durchgehende Moosgummiplatte guten Halt auch auf glatten Oberflächen.

Radial Engineering SB-1

Der im blauen Gehäuse daherkommende Winzling aus der StageBug Serie von Radial Engineering wird ebenfalls als SB-1 Acoustic geführt, da sein primäres Einsatzgebiet das Einspeisen einer Akustikgitarre in eine P.A. ist. Da das Produkt aber auch einen E-Bass oder aber Line-Signale, wie sie z.B. von moderaten Keyboards kommen, gut verarbeiten kann, hat man sich wohl zu dem Namenswechsel entschlossen. Als aktive D.I.-Box kann das Produkt mit 48V Phantomspeisung laufen, die nahezu jeder Mischer bietet.

Das Produkt liefert einen unsymmetrischen Klinkeneingang nebst eines Tuner-Outputs, der ebenfalls zur Speisung eines Akustikgitarrenverstärkers genommen werden kann. Die beiden Bohrungen liegen unmittelbar nebeneinander und lassen zwei massive Neutrik Stecker in Sachen Abstand so gerade eben zu. Sauber gefräst! Für Signale mit hoher Ausgangsleistung kann ein PAD-Schalter mit -10 dB aktiviert werden. Für eventuell auftretendes Feedback kann die Phase mittels eines weiteren Switches gewechselt werden, ein seitlich im Gehäuse angebrachter Ground-Lift, der nur mit einem spitzen Gegenstand zu aktivieren bzw. deaktivieren ist, unterdrückt eventuell anfallendes Netzbrummen. Der Output erfolgt über ein Standard-XLR-Kabel.