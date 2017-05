Test: Sandberg Electra VS4 CR, E-Bass

Wir schreiben das Jahr 2012 und Sandberg kündigt eine neue Einsteigerserie an. Die Instrumente, Sandberg Electra getauft, werden in Deutschland aus in Südkorea gefertigten Komponenten zusammengebaut. Sandberg, Ikone deutscher Handwerkskunst. Budget-Serie. Asien. Korpus aus Linde. „Sandberg designed“ Tonabnehmer statt der klassischen Delanos. Das Ende schien nahe!

Jetzt ist es 2017, fünf Jahre später und die Welt ist keineswegs implodiert. Schlimmer noch, die Sandberg Billigserie namens Electra erfreut sich tatsächlich einiger Beliebtheit und hat auch den Namen des Herstellers nicht ruiniert. Das Wörtchen billig sollte man hier allerdings im Kontext der üblichen Sandbergs sehen, die zwischen etwa 1500,- und im bösesten Falle fast 3000,- Euro angeboten werden. Electras bekommt man für um die 700,- Euro, womit sie zum Zeitpunkt des Erscheinens eine Konkurrenz der besseren Mexikomodelle von Fender darstellten und keineswegs in „Squier-Cort-Harley-Benton Gefilden“ wandelten. Durch die saftigen Preiserhöhungen in Onkel Leos erster Firma kann man diese Aussage allerdings so inzwischen nicht mehr stehen lassen …

Warum überhaupt Fender? Mit etwas Kenntnis des Bassmarkts sollte bekannt sein, dass die California Modelle einen großen Teil des Sandberg Verkaufsvolumens ausmachen und die sind auf den ersten Blick astreine Fender-Kopien. Noble, gut gebaute und im Detail verbesserte Kopien, aber am Ende kriegt man mit einem California einfach eine moderne Interpretation eines Precision oder Jazz. Nicht allzu innovativ, aber der Erfolg gibt Sandberg recht und es sind wirklich gute Instrumente, die made in Germany und mit allerlei zusätzlichem Schnickschnack dran trotzdem noch meist günstiger zu haben sind als die qualitativ vergleichbaren US-Fender-Modelle. Was hat das mit dem Electra zu tun? Nun, der ist quasi die billige Version des California.

Das führt zum vorliegenden Testmodell: ein Sandberg Electra VS4 CR, also ein Preci, Kostenpunkt derzeit 729,- Euro. Mag man meinen. Immerhin liegt hier in seiner cremeweißen, Palisandergriffbrett-bestückten Pracht etwas vor, das massiv nach Leo Fenders erstem Entwurf aussieht. Man sagt bei Autos ja, dass ein Fahrzeugdesign, das auch in Weiß noch gut aussieht, wirklich erstklassig ist – nach der Logik ist ein Precision ein grauenhaftes Design, bei gleich drei Bandkollegen war die Reaktion auf die Optik extrem negativ. Cremeweiß wäre jetzt auch nicht die Farbe, in der ich einen Preci ordern würde, aber ich find’s nicht übermäßig schlimm … man kann sich auch anstellen. Kunstbanausen.