Test: SSL X-Desk, Analoger Kompaktmixer

Gut neun Jahre ist das SSL X-Desk nun schon auf dem Markt. Ein stolzes Alter in der schnelllebigen Zeit, in der Studio-Equipment fast schon im Jahresrhythmus durch immer neue Nachfolgermodelle ausgetauscht wird. Zudem ist die Entwicklung bei den Mixern nicht stehen geblieben: Analoge Kompaktgeräte sind immer kleiner, preiswerter und technisch besser geworden, auch sind die digitalen Mixer schon länger auch für Hobby-Musiker erschwinglich. Wie kann sich da ein Analog-Saurier wie das SSL X-Desk behaupten, das – auf den ersten Blick zumindest – mit einer übersichtlichen Feature-Liste und einem (vergleichsweise) doch recht stolzen Preis daher kommt? So mancher „Wohnzimmer-Mucker“ wird sich bei der Durchsicht der Angebotslisten vielleicht sagen „Für das Geld bekomme ich doch inzwischen drei Digital-Pulte inklusive Audiointerface, EQs und Effekten onboard“. Was hat das SSL X-Desk, was andere nicht haben. Begeben wir uns also auf Zeitreise und Spurensuche.

Intermezzo: Solid State Logic

Die Firma Solid State Logic (kurz: SSL) ist einer der ganz großen Namen im Bereich Audio-Mischpulte. Beheimatet im englischen Begbroke, begann man Ende der 1960er Jahre mit der Transistor-Steuerung von Kirchenorgeln – damals noch im elterlichen Haus des Firmengründers Colin Sanders; später sattelte man dann aber auf Mischpulte um. Ende der 1970er Jahre entwickelte man das legendäre SL4000-Mischpult (erstmals vorgestellt auf der AES Convention in Paris 1977), das mit der computergestützten Wiederherstellbarkeit aller Einstellungen („Total Recall“), den eingebauten Kompressoren und der Lautstärke-Automation für die damalige Zeit einzigartige Features anbot und dank seiner hohen Klangqualität zum Standard in den (High-End)-Studios und zum einflussreichsten Mischpult der 1980er wurde – und auch heute noch in den Studios eingesetzt wird. Zudem war es das erste Mischpult mit eingebautem Computer, was dann zur fast schon legendären Fehleinschätzung eines bekannten Studiobosses führte, der erklärte, dass niemand ein Mischpult mit einem integrierten Fernseher kaufen werde.

2005 wurde SSL dann von Peter Gabriel übernommen, der die SSL-Konsolen schon lange für seine Produktionen nutzte und anscheinend so überzeugt war, dass er die Firma dann kurzerhand kaufte.

Die aktuellen Flaggschiffe von SSL heißen heut unter anderem „AWS Delta“ („SuperAnalogue“ Console mit DAW-Integration), „C200 HD“ (Digitale Konsole mit traditionellem Analog Style), „C300 HD“ (die Referenz für Broadcast und Filmton) oder „Duality Delta“. Die entstanden aber ohne die Mithilfe des Entwicklers der legendären SL4000 und Firmengründers, Colin Sanders; der nämlich kam bei einem Absturz eines von ihm selbst gesteuerten Helikopters 1998 nahe seines Anwesens bei leichtem Nebel ums Leben.