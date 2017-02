Test: Schertler Arthur Format 48, Analoger Modularmixer

Müssen wir jetzt sicher nicht streiten, klar kann man das. Wenn wir aber mein Beispiel nehmen, was bietet sich da an? Kompression der Vocals, braucht in einer Stereo-Subgruppe zwei Comps. Wieviel brauche ich für 2 Einzelkanäle und was habe ich gespart?

Ok, ab 3x Vox hast du Recht.