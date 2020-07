Test: Tegeler Audio Crème, Crème RC, Stereo EQ Kompressor

Tegelers Bestseller nun auch per Plugin steuerbar

Vorwort der Redaktion

Vor 4 Jahren haben wir uns erstmals dem Tegeler Audio Manufaktur Crème gewidmet, der Stereo-EQ und Kompressor in einem hochwertigen Gerät vereinte. Soeben erschien mit dem Crème RC eine erweiterte Variante, die sich automatisieren lässt und über Motorpotis verfügt. Da ansonsten beide Versionen nahezu identisch sind, hier nochmals der Test von Axel Ritt aus dem Jahr 2016 und danach eine Ergänzung zur RC-Version von mir.

Viel Spaß beim Lesen

Peter Grandl

Tegeler Audio Manufaktur Crème – ein Bestseller

Es ist mal wieder die Zeit der Grundsatzdiskussionen. Eben noch im trauten Kreis der Familie „O du Fröhliche“ anstimmen und unmittelbar nach Abschluss der Feierlichkeiten sich den harten Fronten im ewigen Kampf analog gegen digital stellen. Was ist passiert? Nun, die deutsche Firma Tegeler Audio Manufaktur mit ihrem Sitz in Berlin hat mit dem Crème ein analoges Produkt in Form eines Stereo-Equalizers im Pultec Stil mit Bus-Kompressor auf den Markt gebracht. Nun ja, was sollte daran so ungewöhnlich sein, wird sich der eine oder andere fragen. Ein Blick in das beigefügte Handbuch offenbart den Einsatzbereich.

Die Mannen um Michael Krusch verweisen explizit darauf, das Produkt im Mix zu verwenden, was zwangsweise zu einer Wandlung des digitalen Signals und seiner Rückführung in die DAW führt. Ja genau, Kompressoren und Filter haben wir doch jede Menge in Plugin-Form vorliegen, warum die aufwändige Signalführung für den Mixdown oder wenigstens einer Subgruppe? Und schon sind wir mitten im Frontenkampf!

Konstruktion des Tegeler Audio Crème

Bei dem Tegeler Audio Manufaktur Crème handelt es sich um ein Standard-Rackeinschub von 2 HE, der jedoch aufgrund von vier kleinen Gummifüßen auch als Desktop-Gerät betrieben werden kann. In Sachen Anschlüsse setzt man rückseitig auf Stereo-XLR als Eingangs- und Ausgangsbuchsen. Vorderseitig empfangen uns neben dem Netzschalter und einer gelben Betriebs-LED neun große, allesamt gerasterte Drehregler, drei Minischalter und ein einfaches VU-Meter, das die Reduktion des Ausgangspegels aufgrund der Kompressor-Tätigkeit in dB anzeigt.

Jeweils sechs Frequenzbereiche können als Shelving-Filter im Bass- (20 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 140 Hz, 200 Hz) und Höhenbereich (10 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 18 kHz, 20 kHz, 24 kHz) mit jeweils fünf verschiedenen Stufen geboostet werden. Der eingebaute Kompressor verfügt über die Standard-Parameter Threshold, Ratio, Attack, Release und kann über einen Minischalter die Frequenzen unterhalb von 60 Hz oder wahlweise 120 Hz abtrennen.

Eine sinnvolle Schaltung, um die leistungsfressenden Bässe aus dem Komprimierungsprozess herauszuhalten. Sehr schön ist auch die Möglichkeit, den Signalfluss in der Reihenfolge der zu passierenden Komponenten schalten zu können. So entscheidet ein Minischalter, ob das anliegende Signal zuerst den Equalizer und dann den Kompressor passiert oder ob man die Reihenfolge umkehren möchte. Erwartungsgemäß variiert der Klang je nach Preset ganz massiv.

Ansonsten hält sich der Crème bewusst aus allem, was uns im digitalen Bereich lieb und teuer ist, wie LED-Ketten, Displays und Speicherplätzen komplett heraus und beschränkt sein Einsatzgebiet lieber auf das dezente Signalverwalten im Hintergrund. Über einen feingerasterten Output-Regler schickt man letztendlich das bearbeitete Signal an die nächste Bearbeitungsstufe. Geliefert wird der Crème übrigens einmal mehr in der legendären „Weinkiste“, die sich optisch erfrischend von den üblichen Pappverpackungen unterscheidet.

Der Tegeler Audio Manufaktur Crème in der Praxis

OK, schauen wir uns die Philosophie hinter dem Crème einmal etwas genauer an. Um den Ansatz zu verstehen, müssen wir uns wie so oft ein paar Jahre nach hinten bewegen oder besser gesagt, uns zu den Wurzeln des Mixdowns zurück bewegen. Mitte der Achtziger hatten die Amis wieder mal die Nase vorn in Sachen „fetter Mix“. Es ist nicht überliefert, welcher Tontechniker oder Produzent als erstes auf die Idee kam, einen fertigen Mix noch mal einer separaten Stereosignalbearbeitung zu unterziehen, Fakt war nur, dass die amerikanischen Produktionen seiner Zeit deutlich mehr am 0 dB Level des gerade neu erschienen Massenmediums CD kratzten als europäische Produktionen. Mehr Bässe, mehr Druck, mehr Lautheit. Der Mastering-Prozess war geboren und entwickelte sich rasant zu einem nahezu gleichwertigen Prozessschritt wie die Signalaufnahme an sich.

Um sich nun im Mixdown die spätere Klangformung des Masterings besser vorstellen zu können, pflanzten einige Toningenieure einen Summen-Equalizer und gerne auch einen Kompressor mit in den Signalweg ein, um ihren Mix dahingehend zu optimieren. Man konnte somit im A/B-Vergleich vergleichsweise schnell den Mix abgleichen oder aber bei Bedarf zwei Mixe fertigen, einmal mit Summenbearbeitung, einmal ohne, bevor es ins Mastering-Studio ging.

Hier teilen sich erneut die Lager. Viele Produktionen überspringen heutzutage den klassischen Mastering-Schritt und lassen diverse Plugins aus dem Bereich Dynamik, Filter und Limiting im Summenkanal in allen Bearbeitungsschritten gleich mitlaufen. Dies funktioniert aber nur bei einer perfekten Einstellung mit reichlich Erfahrung, die nicht nur auf der hauseigenen Abhöre funktioniert, sondern auch allen anderen Lautsprechern vom Küchenradio bis zur HiFi-Anlage genügt. Zudem sorgt jedes Plugin für reichlich Latenz und schmälert die Tightness im Recording-Schritt. Führt man das Signal zurück auf die analoge Ebene und bleibt dort bis zur Abhöre, bleiben diese Probleme außen vor. Zudem verfügen analoge Geräte eher über den „Schmeichlereffekt“, der das Signal weicher und wärmer klingen lässt als ein Plugin, das der CPU alles an Rechenleistung entreißt, was diese noch zu bieten hat.

Natürlich kann man den Tegeler Audio Manufaktur Crème auch als normalen Stereoprozessor im Recording-Schritt benutzen, aber die Frequenzwahl der Shelving-Filter könnte je nach Charakter nicht den gewünschten Effekt bieten. Überhaupt geben einige der gewählten Frequenzen Grund zum Stirnrunzeln. 20 beziehungsweise 30 Hz werden zwar gerne im Handbuch einer Lautsprecherbox aufgeführt, erweisen sich aber meistens in der Musikwiedergabe als leistungsfressende, atmosphärische Schwingungen, die dem Musikgenuss eher abträglich sind. Ebenso kann im Höhenbereich der 20 kHz Regler mit viel gutem Willen noch als Farbe vertreten werden, ob allerdings ein 24 kHz Filter einen Zugewinn für den primären Einsatzbereich des Produktes darstellt, wage ich in Frage zu stellen.

Die Handhabung des Crème erweist sich als sehr intuitiv, man kann bei entsprechender Erfahrung eigentlich nichts falsch machen. Ähnlich der Klangregelung bei klassischen Stereoanlagen sorgen Low- und High-Regler für einen wohlklingenden Loudness-Effekt, der nach wie vor von vielen Musikhörern bevorzugt wird. Auch die Handhabung des Kompressors ist vergleichsweise einfach, zumal er deutlich dezenter zu Werke geht als ein standalone Produkt. Schwere Einstellungsfehler wie massives Pumpen lassen sich nur mit Gewalt umsetzen, was zu einer entspannten Arbeitsatmosphäre führt.

Wer nach Inbetriebnahme des Produktes auf den großen Aha-Effekt hofft, wird leider enttäuscht. Vielmehr geht der Crème sehr subtil zu Werke und werkelt dezent im Hintergrund, ohne dass er allzu prätentiös auffallen würde. Erst im Bypass-Mode merkt man, wie sehr man sich bereits an das verdichtete Signal gewöhnt hat und wie vergleichsweise belanglos das ursprüngliche Signal im direkten Vergleich klingt.

Die Ergänzungen von Crème zu Crème RC

Wie bereits auch bei der Raumzeitmaschine von mir getestet, lässt sich der Crème RC ganz unkompliziert per Ethernet in die Studioumgebung eingliedern. Nach meiner Erfahrung läuft das sogar deutlich zuverlässiger als die endlosen USB-Netzwerke, die gerne in Tonstudios für Probleme sorgen. Einmal verkabelt, startet man das mitgelieferte Plugin in seiner DAW und hat von da ab ein Total-Recall-fähiges Studiogear, das sich anfühlt, als wäre es ein Plugin, aber eben keines ist.

Die Audiosignale laufen selbstverständlich nicht über Ethernet – das sei nur sicherheitshalber erwähnt ;).

Die Kippschalter wurden genau zum Zwecke der Fernsteuerung nun durch Drucktaster ersetzt und bei den Reglern kommen fast lautlose Motorpotis zu Einsatz. Das Ganze wird grafisch im Plugin unterstützt, so dass im Prinzip kein Bedarf mehr besteht, die Änderungen am Gerät selbst vorzunehmen.

Künftig werden übrigens beide Créam-Varianten im Handel erhältlich sein.