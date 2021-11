Test: UDG Ultimate Audio Cables – USB-Kabel

USB-Kabel speziell für DJs und Produzenten!

Da gibt es also mal wieder etwas Neues aus dem Hause UDG Gear. Aber nicht nur neue Taschen und Flightcases in allen Variationen bringen die Niederländer nun auf den Markt, sondern diesmal auch Kabel. Ja, richtig gelesen. UDG bringt die UDG Ultimate Audio Cables an den Start. Die Kabel sind nun bereits seit rund einem Jahr erhältlich. Zeit, dass wir einmal einen Blick auf die Kabel werfen, die sich in Kabel speziell für DJs neben Kabeln von Chroma-Cables oder Oyaide einreihen.

UDG Ultimate Audio Cables – was haben wir da?

UDG bringt hochqualitative USB-Kabel raus. Anschlusstechnisch gehen wir von USB-A auf USB-B oder alternativ auch von USB-C auf USB-B aus. Bevor wir jetzt das gesamte Alphabet durchgehen, reden wir doch lieber direkt über den Anwendungsbereich: USB-B 2.0 ist aktuell wahrscheinlich noch der verbreitetste Anschluss bei allen Arten von MIDI-Controllern – sei es für die DJ-Sparte oder auch für die Producer-Ecke. Ob Traktor Kontrol S2, MIDI-Keyboards oder Soundkarten, überall finden wir diesen Anschluss. Ständig braucht man eines dieser Kabel und für alle diejenigen, die neuere Rechner mit USB-C-Ports haben, braucht man zusätzlich dann noch Adapter. Wenn wir eines nach zwei Jahren mit einem USB-C Rechner wissen, dann dass diese wunderschönen USB-C-Adapter nur noch eine Fehlerquelle mehr sind, die man – wenn möglich – doch gerne eher vermeiden möchte. Daher finden wir es schon mal klasse, dass UDG hier auch auf USB-C setzt, jedoch gleichzeitig USB-B weiterhin im Angebot behält.

Was verspricht der UDG mit seinen USB-Kabeln?

Nun, zunächst haben wir laut Herstellerangabe korrosionsresistente vergoldete Anschlüsse und an jeder Seite des UDG Ulitmate Cables einen Ferritkern. Dadurch soll Noise in beide Richtungen eliminiert werden. Die Ferritkerne arbeiten als Entstörungsfilter, der elektromagnetische Wellen aufhebt. Hört sich gut an, ist es auch.

Das Einsatzgebiet der UDG Ultimate Audio Cables

Gerade in puncto Praktikabilität können die UDG Ultimate Audio Cables punkten. So haben wir zum einen verschiedene Längen (1, 1,5, 2, 3 m) zur Auswahl, mit denen eigentlich alle Wünsche abgedeckt werden sollten. Darüber hinaus gibt es die Kabel in 7 Farben. Keine Sorge, für alle, die keine Lust auf ein kunterbuntes Durcheinander haben, gibt es die UDG Ultimate Audio Cables natürlich auch in Schwarz und Weiß.

Jedoch finden wir es tatsächlich angenehm nicht nur Farbe ins Spiel zu bringen, sondern so auch über simples Colour-Coding ein wenig Ordnung auf der Bühne oder daheim zu schaffen. Dadurch können Fehler auf der Bühne schneller identifiziert werden. So muss man nicht erst fünf schwarze Kabel absuchen, bis man das Richtige gefunden hat. Das Ganze ermöglicht gerade bei komplexeren Setups ein wenig mehr Übersicht, da man auch immer für die gleichen Geräte dasselbe Kabel nehmen kann und so eine angenehmere Aufbau-Routine bekommt und das, ohne irgendwelche Sticker zu basteln, die man an die Kabel klebt und die spätestens nach dem dritten Gig wieder abgehen. Zudem ist es recht dankbar im Falle eines Kabelbruchs sofort zu wissen, dass es das „gelbe“ ist, anstatt zu Hause noch einmal alle Kabel durchtesten zu müssen.

Zudem hat jedes Kabel einen eigenen Cable-Strap, durch den man einerseits zu lange Kabel ein wenig zähmen kann, aber vor allem auch beim Transport einen Kabelsalat oder etwa einen Kabelbruch verhindern kann.

Was uns besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit, sämtliche Kabelausführungen auch mit einem um 90 Grad angewinkelten Anschluss zu erhalten. Ob zu Hause oder auf der Bühne, oft hat man zu wenig Platz. Gerade bei MIDI-Controllern, die oft auch USB-powered sind und keine weiteren Anschlüsse haben, kann man so Platz sparen. Außerdem verhindert der abgewinkelte Stecker gegebenenfalls auch mal das eine oder andere ungewollte Herausziehen des Kabels, gerade auf der Bühne ist das dankbar!

Wie schlagen sich die Verbinder in der Praxis?

Die Kabel fühlen sich wertig an und die Farben gefallen uns auch gut, wir haben direkt eines der USB-C Kabel ausprobiert und das können wir euch sagen: Man braucht schon ein wenig mehr Druck als üblich, um das Kabel in den Rechner zu stecken. Dies heißt wiederum auch, dass es nicht mal eben auf der Bühne rausgezogen werden kann. Gerade, wenn man so also eine Soundkarte mit dem Rechner verbunden hat, macht sich dies bezahlt, da man auf keinen Fall möchte, dass einem diese während eines Sets verloren geht. Die UDG Ultimate Audio Cables machen den Eindruck, als dass sie nicht so schnell einen Kabelbruch erleiden werden, da sie recht stiff sind, was wir gut finden.

Dazu direkt ein Einschieber unserer Praxiserfahrung: In unserem Liveset mit Drummachines, Samplern und Synthesizern haben wir im Zentrum ein Tascam Model 24, das via USB mit unserem Rechner verbunden ist.

Dabei dient uns das Tascam Model 24 nicht nur als Mixer, sondern auch als Soundkarte. Durch die ganze Elektronik kommt es dazu, dass wir manchmal ziemlich unschöne Noise-Signale hören. Bei unserem Test dachten wir also, wir stellen die UDG Ultimate Audio Cables mal auf die Probe und siehe da: kein Kratzen, kein Rauschen, nur das Audiosignal, sauber und so wie wir es haben wollen. Sehr schön, so zeigen die Ferritkerne also ihre Wirkung.

Der Cable-Strap ist bei uns herzlichst willkommen, da wir unsere Kabel sonst generell auch mit Velcro-Straps ausstatten, um es ein wenig ordentlicher zu halten, Kabelsalat zu vermeiden und die Kabel sicher zu transportieren.

Tatsächlich haben wir bei USB-B Kabeln meist „gespart“, das will heißen, dass wir meist die Kabel verwendet haben, die mit den Geräten geliefert worden sind. Diese sind mal mehr und mal weniger qualitativ. Wir wissen jetzt jedoch, wo wir in Zukunft solche Kabel kaufen werden.