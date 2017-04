Top News: Adam Hall Group stellt die MAUI P900 vor

Adam Hall Group stellt die MAUI P900 vor

Eine exklusive Präsentation vor zahlreichen Vertretern aus Industrie und Presse war für die Adam Hall Group wie für die Besucher das Highlight des ersten Messetages auf der Prolight + Sound in Frankfurt am Main. Auf dem Messestand E60-F70 in Halle 3.1 enthüllte der weltweit agierende Anbieter von ganzheitlichen Eventtechnik-Lösungen unter dem Applaus der Zuschauer das aktive Säulen-PA-System LD Systems MAUI P900. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Porsche Design Studio, kombiniert die MAUI P900 State-of-the-Art-Technologie mit einer ikonischen Formsprache. Alexander Pietschmann, CEO der Adam Hall Group, und Jörg Tragatschnig von der Porsche Design Group erläuterten die Motivation und Beweggründe des gemeinschaftlichen Projekts.

High-Tech in perfekter Symbiose von Form und Funktion

Exklusive Materialien wie die Kombination von Aluminium und mehrlagiger Frontbespannung aus hoch durchlässigem Akustik-Gewebe sowie bisher drei edle Farbvarianten zeichnen das Konzept dieses einzigartigen Pro-Audio-Produkts aus. Hochwertige Class-D Endstufen versorgen das dreiteilige Säulensystem mit Systemleistungen von 1400 Watt RMS (2800 Watt Peak). Nicht weniger als 48 Premium Treiber mit Neodym-Magneten im Mittel- und Hochtonbereich und zwei 10-Zoll Premium Tiefton-Chassis mit Neodym-Magneten sorgen für kristallklare Höhen und konturierte Bässe in einem weiten Frequenzspektrum von 42 bis 20.000 Herz. LD Systems bewährte WaveAhead Hochtontreiber-Anordnung und die zum Patent angemeldete SonicGuide-Technologie (Waveguide) lassen die Hoch- und Mittelton-Signale zu einer kohärenten Wellenfront mit 140° x 10° Dispersion verschmelzen – ohne Laufzeitenunterschiede und in perfekter Phasenlage. Mit dem Ergebnis einer homogenen Beschallung, die sich durch Detailreichtum und Klarheit im Sound auszeichnet.