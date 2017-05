TOP NEWS: EastWest MIDI Guitar Instrument Series

Auch mit einem korrekt angebrachten hexaphonischen Pickup auf der Gitarre war es bislang immer recht schwierig, die passenden Klänge für ein MIDI-Setup zusammenzustellen und zu einem nutzbaren Setting zusammenzufassen. Was ja auch logisch ist, denn all die vielen Samples sind in erster Linie für die Tastenfraktion entworfen und dem entsprechend schwierig oder zumindest zeitintensiv ist es, die Sounds auf unser Griffbrett zu bekommen und vor allem spielbar zu machen. Diesem Problem haben sich nun die Sample-Spezialisten von EastWest und der Pickuphersteller Fishman angenommen und in Zusammenarbeit fünf neue Samplelibrarys entwickelt, die perfekt auf den Fishman Triple Play Pickup abgestimmt wurden und in jeder gängigen Host-Application lauffähig sind.

Hier ein kurzer Überblick über die fünf neuen Librarys der EastWest MIDI Guitar Instrument Series, deren Samples allesamt in 16 bit/44.1 kHz aufgenommen wurden.

MIDI GUITAR SERIES VOL 1: Orchestra – 190 Instrumente, unterteilt in die vier Kategorien Bläser, Flöten, Percussion und Streicher. Größe der Library: rund 18 GB.

MIDI GUITAR SERIES VOL 2: Ethnic and Voices – 120 Instrumente, ebenfalls in vier Kategorien unterteilt – Bowed, Plucked, Voices und Wind. Die Größe ist auch hier ähnlich und liegt bei rund 17 GB.

MIDI GUITAR SERIES VOL 3: Soundscapes – Special-FX mit einer Größe von 11 GB.

MIDI GUITAR SERIES VOL 4: Guitar & Bass – 94 Gitarren und Bässe mit einer fast 40 (!) GB großen Library.

MIDI GUITAR SERIES VOL 5: Keyboards & Percussion – 91 Instrumente sind hier enthalten, darunter Samples von Steinway, Leslie, Mellotron oder Fender Rhodes für die Tasten und Namen wie Ludwig Kit, Xylophone oder Djembe für die Rhythmsection.

Jeder halbwegs aktuelle Computer dürfte die Leistungsanforderungen der EastWest MIDI Guitar Instrument Series erfüllen, auf beiden Plattformen (Mac/PC) genügt ein Core2 Duo Chip mit 2,7 GHz mit 8 GB Arbeitsspeicher. Und natürlich sollte genügend Platz auf der Festplatte sein, um die Samples auch laden zu können.