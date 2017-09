Top News: Full Bucket Mono/Fury, Plug-in

Vor einigen Tagen berichteten wir hier über die virtuelle Neuschöpfung des Korg Klassikers PS-3100 in Form des Full Bucket FB-3100. Jetzt kommt der nächste Paukenschlag des Herstellers: Full Bucket hat seine Korg Mono/Poly Emulation überarbeitet, somit ist der Full Bucket Mono/Fury in der Version 2.1 ab sofort auch zu OSX kompatibel, kann also als VST/AU-Plug-in auf Macintosh-Rechnern eingesetzt werden.

Full Bucket Mono/Fury ist wie gesagt eine Emulation des Korg Klassikers Mono/Poly aus den 80er Jahren. In unserer Blue Box findet ihr einen hierzu passenden Artikel, das Fazit lautete damals:

„Der KORG MONOPOLY ist ein hochinteressanter Synthesizer mit

guten Möglichkeiten,

eigenem, guten Klang,

prima Bedienung,

sehr übersichtlichem, eigenständigem Design und

solider Verarbeitung.

Warum ist er dann nicht so verbreitet? Nun, die Schlagworte zu seiner Zeit waren eben Polyphonie und Speicherplätze. Und gerade diese Features (neben dem Preis natürlich) entschieden damals über das Schicksal eines Synthesizers. Tja, der liebe Zeitgeist eben.“

Jetzt gibt es den Mono/Poly also auch als VST/AU-Plug-in und laut Hersteller ist Full Bucket Mono/Fury im Ressourcen-schonenden C++ programmiert, das macht das Plug-in auch für etwas betagtere Rechner interessant.

Der Mono/Fury besitzt vier „Band-Limited“ Oszillatoren. Vier Fußlagen sowie die Möglichkeit des Stimmens bietet jeder Oszillator. Danach geht’s in ein 4-Pol Lowpass-Filter, das bis zur Selbstoszillation getrieben werden kann. Die Effektsektion bietet Crossmodulation oder Frequenzmodulation sowie Hard/Sync, darüber hinaus lässt sich der Klang mittels zweier Hüllkurven formen. Integriert ist auch ein Arpeggiator.

Nach all den Fakten werden die meisten Leser denken: Na gut, 100,- Euro wird’s schon kosten. Ist aber nicht so und das macht den Full Bucket Mono/Fury zum absoluten No-Brainer, das Plug-in ist kostenlos erhältlich und lässt sich ganz einfach von der Website des Herstellers Full Bucket herunterladen.