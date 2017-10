Top News: iZotope Ozone 8, Neutron 2, Mix-/Mastering Software

Unter dem Namen O8N2 teaserte iZotope vor rund zwei Wochen zwei neue Produkte an, heute wurden sie nun veröffentlicht. iZotope Ozone 8 und iZotope Neutron 2 sind ab sofort erhältlich und bringen (wie immer) ein paar nette neue Features mit.

Die beliebte Mastering Software Ozone bietet unterschiedliche Module, die je nach Einsatzgebiet zusammengewürfelt werden können. Dazu gehören Klassiker wie ein Equalizer, Dynamics oder Maximizer, aber auch klanglich sehr formende Module wie die Vintage Module Limiter, Tape, EQ und Compressor. In iZotope Ozone 8 kommt nun das Spectral Shaper Modul hinzu, hiermit lassen sich problematische Frequenzen editieren und ausbessern.

Einige Module erhalten neue und erweiterte Funktionen wie beispielsweise einen Low Latency IRC Modus für den Maximizer oder einen Transient/Sustain Stereo Modus – ebenfalls für den Maximizer.

Ebenfalls neu – und zwar in iZotope Ozone 8 und in Neutron 2 – ist die Tonal Balance Control. Über diese Schnittstelle können die eigentliche eigenständigen Programme Ozone und Neutron miteinander kommunizieren, unabhängig davon, an welcher Stelle und auf welcher Spur man die Plug-ins einsetzt. Einstellungen des jeweils anderen Plug-ins lassen sich einblenden und anpassen. So entfällt oftmals das leidige hin und her springen zwischen den Plug-ins, sehr schön.

Über die Tonal Balance Control lassen sich auch Einstellungen in Bezug auf einen Referenztrack oder das Endformat regeln.

Auch in iZotope Neutron 2 erhalten die Module ein paar Aufwertungen. Wirklich interessant ist aber der Visual Mixer, der die einzelnen Spuren, in denen Neutron aktiv ist, auf einer virtuellen Bühne darstellt. Die Einzelspuren lassen sich hiermit im Panorama und in der Tiefe verschieben. Klicken, schieben und schon sitzt der Gesang weiter vorne und der Bass links anstatt rechts. So zumindest das Versprechen des Herstellers.

Über die iZotope Website lassen sich beide Programme bereits bestellen. Der Preis für die Standardversion iZotope Ozone 8 liegt bei 249,- Euro, der Einführungspreis bei 199,- Euro. Neutron 2 kostet in der Standardversion 249,- Euro, auch hier bietet der Hersteller einen Einführungspreis in Höhe von 199,- Euro an. Die Einführungspreis gelten bis 31.10.2017, Ozone 8 und Neutron 2 sind zusätzlich als Elements- und Advanced-Version mit weniger/zusätzlichen Funktionen erhältlich.