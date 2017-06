Top News: Keyboardmanufaktur Berlin Prototyp, Workstation

Ein Keyboard der etwas anderen Art hat die Keyboardmanufaktur Berlin entwickelt und gebaut. Auf den ersten Blick ein herkömmliches Keyboard, entpuppt sich der Prototyp der Keyboardmanufaktur Berlin als ausgeklügelte Workstation, in der ein Rechner auf Basis von Windows 10 arbeitet.

Neben dem Rechner mit Windows 10 hat der Prototyp der Keyboardmanufaktur Berlin auch ein Audiointerface integriert, hier setzt die Firma auf das Motu Microbook IIc. Gute Wahl, wie wir finden, denn das Microbook führt aktuell unsere Charts der Audiointerfaces für Einsteiger an. Auch ein 4-facher USB 3.0 Port ist an Bord, so lassen sich auch weitere Controller einfacher per USB anschließen.

Gesteuert und programmiert wird die Workstation über ein 10 Zoll Touchscreen, ab Werk läuft die Software Cantabile darauf. Grundsätzlich sind aber auch andere Programme möglich, die Workstation basiert ja auf Windows. Potis, Buttons sind ebenso an Bord wie einige LED-Stripes, hier sollen später u.a. auch Split-Zonen der Tastatur angezeigt werden. Als Tastatur kommt die bewährte Fatar TP/40H mit Ivory-Beschichtung zum Einsatz, das Gewicht soll bei rund 20 kg liegen.

Was halten wir davon? Absolut erstrebenswert, wie wir finden, denn wenn das Ganze rund läuft, lassen sich mit dieser Workstation viele Software-Instrumente auf die Bühne transportieren und das alles in einem all-in-one Gerät.

Beim Preis und der Verfügbarkeit hält sich die Keyboardmanufaktur Berlin aktuell noch zurück, da dies natürlich stark von der gewählten Computerkonfiguration abhängt und es noch weitere Verbesserungen und Features geben soll. Bei Interesse am besten direkt an die Keyboardmanufaktur wenden, wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.