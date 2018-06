Top News: Mooer SilverEye, Gitarrenverstärker

Neues Spielzeug für zu Hause!

Der Mooer SilverEye ist ein Hi-Fi-Audioverstärker mit 2x 16 Watt Ausgangsleistung in einem schicken Desktopgehäuse. Man kann seine Lieblingsmusik jederzeit drahtlos über Bluetooth oder direkt über den AUX-Eingang abspielen. Die drei Playback-EQ-Presets (LIVE, BYPASS und DBB) bieten eine makellose Audiowiedergabe. Dies soll durch die beiden Custom 3“-Lautsprecher möglich sein, die einen vollen und reichhaltigen Klang bieten sollen. Die Abmessungen betragen 292 x 167 x 168 mm, das Gewicht liegt bei 2,45 kg.

Außerdem hat Mooer dem SilverEye Desktop Amp einen cleanen, flat ansprechenden Instrumentenverstärker mit einstellbarem EQ, Gain- und Lautstärkereglern spendiert. So lässt sich eine Gitarre, ein Bass oder ein Keyboard anschließen und mit den Lieblingssongs jammen. Das Gehäuse besteht aus einer robusten „Holzalternative“ und ist in einem ansprechenden, aber neutralen Cremeton gehalten, die zu den unterschiedlichsten Einrichtungen im Haus, in der Wohnung oder im Büro bestens passt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 24-Volt-Netzteil sowie ein 3,5 mm Stereoklinken-AUX-Verbindungskabel.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Mooer SilverEye Desktop Amp beträgt 129,90 Euro inkl. MwSt. Lieferbar ist der kleine Amp ab dem 25. Juni.