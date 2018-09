Top News: Reloop Tape 2

Recorder im Kassetten-Design

Rückkehr des Tapes. Das Reloop Tape 2 ersetzt das erste Reloop Tape, welches bereits seit 2013 erhältlich ist. Der kleine Recorder ist sicherlich die formschönste Lösung zum Aufnehmen des eigenen DJ-Sets mit einem geringen Preis. Knapp über 100,- € kostete das Tape der ersten Generation, konkurriert damit nur mit den günstigsten Modellen der Handheld Recorder. Weniger Funktionen, dafür einfacher in der Handhabung, so ist die Ausrichtung des Reloop Tape.

In Form eines Tapes präsentiert sich der Recorder, Stromanschluss für ein externes Netzteil, Anschluss für eine 3,5 mm Klinke und ein Anschluss für ein USB-Speichermedium, LEDs und ein Start- / Stop-Knopf. Das Reloop Tape ist minimal, sehr minimal. Keine Möglichkeit zum Einpegeln, keine Notwendigkeit zum Einpegeln. Keine Einstellungen. Aufnahme in MP3-Qualität direkt auf den Stick.

Das Reloop Tape 2 wird nun einige Neuigkeiten mit sich bringen. Was hat sich mit der zweiten Generation verändert? Nun, vor allem wird nicht mehr auf einem USB-Medium aufgenommen sondern auf einer Micro-SD-Karte. Per USB-Kabel kann das Reloop Tape 2 mit einem Computer verbunden werden, so dass die Daten direkt übertragen werden können. Das Recording findet von nun an auch nicht mehr nur im MP3-Format statt, sondern auch als WAV. Konnte man früher zwischen 192 und 320 kbit/s MP3 wählen, kann man nun zwischen 320 kbit/s MP3 und WAV wählen. Ein kleiner Umschalter an der Seite ermöglicht die Wahl.

Neben diesem befindet sich ein Input-Gain Regler, so dass von nun an auch der Pegel eingangsseitig verändert werden kann. Nach wie vor gibt es eine LED auf der Front, welche informiert über Signal vorhanden (grün) und Clipping (rot).

Hier versteckt sich auch der Hinweis auf ein weiteres Detail, eine Battery-LED. Bis zu 6 Stunden Laufzeit, dafür sorgt ein verbauter Lithium-Ionen Akku, der ein externes Netzteil überflüssig macht. Ein Kabel weniger. Dafür muss vor dem Recording verantwortungsbewusst der Akku des Tape 2 geladen werden – per USB.

Das Audio-Signal findet nach wie vor seinen Weg per 3,5 mm Klinke in das Gerät, ein Thru-Ausgang ermöglicht ebenso nach wie vor die parallele Nutzung des Signals für anderer Zwecke. Klassiker z.B. ist, dass häufig Sound-to-light vom Rec-Out des Mixers gespeist wird.

Kostenpunkt für das Reloop Tape 2: 149,- €. Ein Test wird sicherlich zeitnah folgen.