Top News: Robaux SWT16, Trigger Sequencer

Die Schlagzeile ist schon mal gut: „Bring back the groove to eurorack“. Was der Hersteller Robaux damit meint, erschließt sich schnell bei genauerem Betrachten des 14HP messenden Robaux SWT16, einem Trigger Sequencer fürs Eurorack. Das interessante am Robaux SWT16 sind die 16 Minipads, die ganz im MPC-Stil auf der Frontseite platziert sind. Hierüber lassen sich in Echtzeit bis zu 16 Tracks einspielen und programmieren, ganz wie bei den guten alten Drumcomputern. Wahlweise kann der Robaux SWT16 aber auch Step für Step programmiert werden. Jeder der maximal 16 Tracks besitzt einen eigenen Trigger Ausgang, die Trigger Informationen lassen sich über einen optional erhältlichen Adapter aber auch via MIDI ausgeben.

Die Zahl 16 ist beim SWT16 offensichtlich Programm, denn neben 16 Tracks bietet er 16 Arbeitsmodi (darunter auch Zufallsmodi) und jeder Track darf bis zu 16 Steps umfassen. Dabei arbeitet Robaux SWT16 polymetrisch, d.h. jeder Track kann unterschiedliche Step Längen aufweisen. Schön komplex wird es mit dem individuellen Clock Divider pro Track.

Hier ein erster Überblick über den Robaux SWT16:

Auf den ersten Blick macht der Robaux SWT16 einen sehr intuitiven Eindruck, die Bedienung sollte schnell klar werden. Er ist definitiv für den Live Einsatz ausgelegt und bietet mit 16 Trigger Ausgängen ausreichend Möglichkeiten.

Wann der Robaux SWT16 verfügbar ist und was er kosten soll, ist noch nicht klar. Sicher ist allerdings, dass er als DIY-Selbstbau angeboten wird, ein wenig Geschick sollte also vorhanden sein. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir den MPC-Eurorack-Sequencer bald unter die Lupe nehmen können.