TOP NEWS: Rockboard Range 2018

Ich habe meins selbst gebaut und sogar Rollen dran mit bremse. Es gibt nur eine Reihe so dass man nicht die Bedienelemente der sprichwörtlichen Tretminen zertritt. Das kann nämlich ganz schön teuer werden. Das Netzteil ist integriert und es gibt keinen Kabel Salat. Dazu gibt es noch einen Deckel mit Tragegriff. Zugegebenermaßen brauchte ich jedoch auch einiges an Zeit um das Board zu perfektionieren. Aber Geld brauchte ich nicht viel. Und es kann genau das was es können soll. Kaufen geht natürlich am leichtesten.