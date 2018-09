Top News: Rode SC6-L, iOS Audiointerface

Mobiles Device für Interviews

Gerade einmal 16 Gramm wiegt das neue Rode SC6-L, dazu misst es maximal 11 mm Höhe bei einem Grundmaß von 4 x 4 cm. Aber was soll man mit solch einem „Fliegengewicht“ anfangen? Natürlich an sein iPhone anschließen, denn das SC6-L ist das neue mobile Audiointerface für iOS Geräte. Zwei Mikrofoneingänge plus einen Stereokopfhörerausgang bekommt man als Kunde geboten, gewandelt wird mit 24 Bit und 48 kHz. Die Signalübertragungerfolgt digital über die Lightning-Schnittstelle.

Wie erwähnt, ist das Rode SC6-L zu allen iOS-Geräten kompatibel die einen Lightning Connector besitzen und mindestens mit iOS 11 arbeiten. Nutzt man die kostenfreie RØDE Reporter App, kann man auf dem iPhone auch stereo aufnehmen. Dabei wird das erste Mikrofon dem linken und das zweite Mikrofon dem rechten Kanal zugewiesen. Ein weiterer Vorteil der Reporter App ist, dass man die Signale bereits während der Aufnahme über Kopfhörer kontrollieren kann.

Als 3,5 mm TRRS-Klinkenbuchsen sind die beiden Mikrofoneingänge des Rode SC6-L ausgelegt und vorgabeseitig zum Anschluss des RØDE smartLav+ Ansteckmikrofons gedacht. Über den optional erhältlichen Rode SC4 Adapter lassen sich aber auch Mikrofone mit TRS-Stecker anschließen, bei Rode z.B. die Modelle VideoMicro, VideoMicPro oder VideoMicPro+.

Außerdem hat Rode mit dem „Mobile Interview Kit“ jetzt auch ein Komplettset für iPhone-Besitzer im Programm. Hiermit sollen sendefähige Interviews mit minimalem Aufwand möglich sein. Neben dem neuen SC6-L sind zwei Rode smartLav+ Mikrofone sowie zwei Krokodilklemmen, zwei Schaumstoffwindschütze und ein kleiner Transportbeutel im Lieferumfang enthalten.

Das Rode smartLav+ ist ein professionelles Ansteckmikrofon mit Miniatur-Kondensatorkapsel, das speziell für eine Sprachübertragung entwickelt wurde. Das Anschlusskabel ist 1,5 m lang und besitzt einen vierpoligen TRRS-Klinkenstecker (3,5 mm).

SC6-L und das Mobile Interview Kit sind ab sofort erhältlich, die Preise liegen bei 79,- Euro für das SC6-L und bei 199,- Euro für das komplette Kit.