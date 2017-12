Top News: Solid State Logic an Audiotonix verkauft

Ja klar, die Zeit der grossen Mietstudios ist definitiv vorbei. Ich bin auch eher kein Fan des SSL Sound. Die 4000er Konsolen halte ich für riesige Mehrkanalverzerrer. Am besten gefällt mir klanglich noch die 9000J/K. Den Strom dafür kann keiner mehr bezahlen. In sofern man muss es SSL lassen, das sie sich dem stark veränderten Markt gut angepasst haben. Die Duality verkauft sich soweit ich weiss gut. Wenn man von der Legendenvermarktung mal absieht, war es schon immer die hochprofessionelle Funktionalität, die SSLs von anderen Konsolen unterschieden hat… und die haben sie weiterentwickelt und den neuen Produktionsbedingungen (Projektstudios, etc.) angepasst. Da hat sicherlich auch Meister Gabriel Einfluss drauf gehabt. Neumann ist zur Edelabteilung von Sennheiser degradiert worden. Das alte Know How ist verloren, die Platinen werden in China maschinell mit smd bestückt, da wird nichts mehr wirklich weiterentwickelt. Nur noch Reissues sind erfolgreich. Das ist zumindest mein Eindruck. Einhellige Meinung scheint zu sein, das neueren Mikrofone nicht mehr so gut klingen wie die klassischen Produkte. Da sollten die sich schonmal Gedanken machen.

Im Stammhaus in Berlin wird schon nicht mehr produziert sondern die chinesischen Teile bei Sennheiser zusammengesetzt. Irgendwann machen sie den Laden komplett dicht, wie vor kurzem AKG. Ein Hoch auf den Shareholder Value!