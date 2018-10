Top News: Soundcloud Streaming X DJ-Software

Streamen aus der Soundcloud in die DJ-Software

Streaming, Streaming, Streaming. Ich höre immer nur Streaming. Nun, dass Streaming langsam aber sicher auch im DJ-Bereich Einzug halten wird, ist eigentlich klar. Eigentlich. Denn wenn ich mich zurückerinnere, haben einige Software-Hersteller bereits einmal die Tore geöffnet, um einen Anbieter einer Streaming-Plattform an Bord zu holen – oder anders herum, am Ende auf jeden Fall die Schnittstelle zu integrieren. Pulselocker. Gehört hat man davon, danach nicht mehr viel und bis heute sowieso gar nichts mehr.

Nun hat Soundcloud zum ADE eine ziemlich interessante News herausgebracht. Interessant vor allem, da man in letzter Zeit von Soundcloud eigentlich nur, entschuldigt, Mist gehört hat. Werbung, schlecht funktionierende Filter bezüglich Copyrights, schlechter Service bei hohen Preisen für Nutzer mit Premium-Account, deutlich abnehmende Klickzahlen. So richtig rund lief es eigentlich nicht für Soundcloud in letzter Zeit, außer vielleicht für Go+ Kunden.

Die News, die nun veröffentlicht worden sind, klingen dagegen ganz interessant. Soundcloud wird bald seine Library, seinen Katalog oder besser gesagt, den Katalog von Musik, den Nutzer hochgeladen haben, zum Streaming für verschiedene DJ-Softwares zur Verfügung stellen.

So ist man in Zusammenarbeit mit Native Instruments, Serato, Virtual DJ, DEX3, Mixvibes, DJuced/Hercules, um die Masse an Tracks, Soundcloud sagt selbst über 200 Millionen, den Nutzern der genannten DJ-Softwares zum Streamen zur Verfügung zu stellen.

Dafür bedarf es grundsätzlich erst einmal eines Soundcloud Go+ Accounts (rund 10,- Euro/Monat) und einer entsprechenden DJ-Software.

Die Integration von Soundcloud soll dann in den nächsten Monaten durchgeführt werden, sicherlich etwas, was noch einiges an Arbeit bedarf.

Wie genau die technische Umsetzung geschehen wird, ist noch nicht bekannt. Dabei gibt es genau dahingehend mit Sicherheit viele Fragen. Welche Qualität darf man erwarten? Wird das Streaming auch offline funktionieren, werden Tracks also in einem temporären Cache gespeichert oder muss man sich auf eine stabile Internetverbindung verlassen? Wird alles der Soundcloud Library zur Verfügung stehen? Und wie werden Künstler dann vergütet?

Hierzu gibt es vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack, denn passenderweise hat Soundcloud ebenfalls angekündigt, dass es bald Audio-Streaming in High-Quality für Soundcloud Go+ Nutzer geben wird. „Lossless or high bitrate formats are now available for high quality streaming“, so das Unternehmen.

Hier das offizielle Statement auf dem Soundcloud Blog zum Thema Streaming und hier der Eintrag zum Thema „high quality streaming“.