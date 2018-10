Top News: Tech 21 Paul Landers PL1 Signature Fly Rig

Ein neues Fly Rig im Anmarsch

Die New Yorker FirmaTech 21 hat sein neuestes Signature Fly Rig, das Tech 21 Paul Landers PL1 Signature Fly Rig präsentiert, das in Zusammenarbeit mit Rammstein Gitarrist Paul Landers entwickelt wurde. Paul Landers ist ein langjähriger SansAmp GT2- und SansAmp PSA-Benutzer und wollte das praktische Fly Rig-Format an seine eigenen Bedürfnisse anpassen.

Zu seinen Basics im Sound gehören zwei SansAmp-Kanäle – FEUER (Overdrivesounds) und WASSER (Cleansounds) – sowie ein Delay- und Custom-Vibrato-Effekt mit Tap-Tempo, einen Ambience-Effekt mit Wahl der Größe sowie zwei Boost-Modi.

Zu den weiteren Funktionen gehören ein chromatischer Tuner, ein Kopfhörerausgang und ein XLR-Ausgang für den direkten Anschluss an ein Mischpult oder eine Aufnahmeschnittstelle.

„Der wichtigste Sound (Feuer) basiert auf dem SansAmp GT2, den ich schon lange benutzt habe“, erzählte Paul. „Der zweite Kanal (Wasser) basiert hingegen auf den Klang meines alten Roland Jazz Chorus, den ich für meine Cleansounds auf den Aufnahmen verwende. Es gibt eine so große Auswahl an Sounds in diesem Pedal, weil ich Abwechslung mag. Das kleine Fly Rig kann sehr hart abgehen oder einen Ton erzeugen, der eher dem einer Surf-Gitarre gleicht – das Pedal ist einfach für viele Stile und Sounds einsetzbar“.

Das Tech 21 Paul Landers PL1 Signature Fly Rig steht bald für 399,- Euro (UVP) in den Läden. Und wir werden uns natürlich ein Testexemplar abgreifen!