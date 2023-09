Allen & Heath CQ-12T, CQ-18T und CQ-20B, Digitalmischpult

Drei neue Mixer von Allen & Heath

Allen & Heath präsentiert mit der CQ-Serie drei neue Digitalmischpulte. Diese hören auf die Namen CQ-12T, CQ-18T und CQ-20B, wobei lediglich die beiden Modelle 12T und 18T über ein 7-Zoll Touchscreen verfügen. Das CQ-20B ist ein Stagebox-Mixer und wird über die zugehörige CQ App gesteuert.

Allen & Heath CQ-12T, CQ-18T und CQ-20B

Allen drei gemein ist eine 96 kHz Engine und einige interessante Extras, die das Leben des Toningenieurs vereinfachen sollen. Hierzu gehören u.a. ein Gain und Feedback Assistant, so dass der Gain der Preamps auf Wunsch automatisch eingestellt werden kann und problematische Frequenzen hinsichtlich Feedbacks automatisch gefiltert werden können. Alles kann natürlich auch manuell eingestellt werden.

Die Inputs der drei Allen & Heath Digitalmixer CQ-12T, CQ-18T und CQ-20B bieten zwei Betriebsmodi, so dass bei Wahl des „Quick Input“ je nach Quellsignal verschiedene Einstellungen zur Verfügung gestellt werden. Nutzt man den „Complete Input“ stehen dagegen alle Parameter der Eingangskanäle zur passenden Einstellung bereit. Für jeden Kanal bietet Allen & Heath einen Automatic Mic Mixer an, der insbesondere bei Sprache für eine bessere Durchsetzbarkeit und Präsenz sorgen soll.

Ansonsten umfassen die drei neue Produkte von Allen & Heath neue Reverb-, Delay- und Modulationseffekte, wobei auch hier auf Wunsch wieder ein Assistent zur Seite gestellt wird, der FX Assist. Dieser passt den Effektklang automatisch in Abhängigkeit des Eingangssignal an. Je nach Modell stehen unterschiedlich viele Effekte zur Verfügung. CQ-12T bietet zwei FX Engines, die größeren Mixer jeweils vier.

Alle drei Mischpulte bieten diverse Möglichkeiten, Aufnahmen zu erstellen und Playbacks abzuspielen. Auch können alle über USB als Mehrkanal-Interface genutzt werden und sie ermöglichen Aufnahmen auf einer SD-Karte. Abspielen können die Mixer natürlich auch, wahlweise von der SD-Karte oder über Bluetooth.

Die Mixer lassen sich über die kostenlose CQ App steuern. Dazu bietet Allen & Heath mit der App CQ4You eine zweite App an, über die Monitor-Mixe eingestellt werden können. So kann sich jeder Musiker seinen eigenen Mix erstellen, was die Person am FOH entlastet.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet das kleinste Modell, das Allen & Heath CQ-12T, insgesamt 10 Mic-/Line-Eingänge sowie einen Stereoeingang, das CQ-18T bringt es auf 16 Mic/Line-Eingänge plus Stereoeingang. Die Stagebox CQ-20B ist dagegen mit zwei Stereoeingängen ausgestattet und bietet ebenfalls 16 Mic/Line-Eingänge. Ausgangsseitig gibt es keinen Unterschied, alle drei Mixer bieten sechs Ausgänge, die frei genutzt werden können.

In den nächsten Tagen sollen die ersten Mixer der neuen CQ-Serie ausgeliefert werden. Die Preise belaufen sich auf 799,- Euro für den CQ-12T, auf 1.049,- Euro für den CQ-18T sowie auf 899,- Euro für die Stagebox-Variante CQ-20B.