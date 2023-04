Behringer QT32 Play, MIDI-Keyboard mit Sounds

Volle Kontrolle - inkl. Sounds

Auf seiner Facebook-Seite stellt Behringer ein neues MIDI-Keyboard vor. Das Behringer QT32 hat aktuell noch den Prototyp-Status, so dass Behringer – wie üblich – zunächst um Kundenfeedback bittet. Ob das QT32 dann final so aussehen wird wie auf den folgenden Bildern ist also ungewiss. Als Preis gibt Behringer 129,- US-Dollar an.

Behringer QT32, MIDI-Keyboard mit Sounds

In der aktuellen Ausführung ist das Behringer QT32 mit 32 anschlagsdynamischen Tasten und allerhand Bedienelementen ausgestattet. Acht Pads und acht Drehregler sowie Arpeggiator und für die Pads zuständige Buttons wie Full Level und Note Repeat Funktionen sind an Bord des Controllerkeyboards.

Der Namenszusatz Play weist darauf hin, dass das Keyboard mit 127 Sounds und Drumsets ausgestattet ist. Dazu passen auch die Beschriftungen der Drehregler, so dass man voraussichtlich auch in rudimentäre klangliche Elemente eingreifen können kann. Cutoff, Resonance, Filter, EQ und Effekte lassen sich hiermit steuern.

Auf der Rückseite des Behringer QT32 befinden sich ein USB-Port für den Anschluss an den Computer, ein Line Out, Sustain Pedalanschluss und CV-Outs. Auch an die Modular-Kunden hat man beim QT32 also gedacht.

Wann genau und ob überhaupt das Projekt „Behringer QT32 Play“ realisiert wird, ist vollkommen offen. Wie eingangs erwähnt peilt Behringer einen Preis von 129,- US-Dollar an.