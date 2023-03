Behringer WING, Firmware Update 1.13 und EDIT Software für das Digitalmischpult

Neue Features und App

Als Behringer vor einigen Jahren sein Digitalmischpult WING vorstellte, war das Interesse unglaublich groß. Zwei Jahre ist unser Test zum Mischpult nun her. Ab sofort gibt es für das Pult eine neue Firmware, die einige neue Features bietet. Dazu hat Behringer endlich die EDIT Software für das Pult fertiggestellt.

Behringer WING – Firmware Update und Software

Die Behringer WING Firmware hat ein Update erhalten und steht nun bei Version 1.13. Im folgenden PDF hat Behringer alle neuen Features des Updates zusammengestellt:

Wichtigste Neuerung ist eine komplett neue Organisation des internen und externen Speichers, was laut Behringer als Vorbote für das neue Show Control 2.0 angesehen werden soll, das im zweiten Quartal 2023 erscheinen wird. Die aktuelle Firmware 1.13 unterstützt bereits Show Files, in denen Snapshot Files (SNAP) und Audio Clips (CLIP) sowohl vom internen als auch von externen USB-Speichermedien zusammen in einer Show arrangiert werden können.

Weitere Verbesserungen des Updates 1.13 sind u.a.:

neue Menüseite für den USB-Recorder samt Playlist

neue Menüseite für Sends-on-Faders

Custom Control Buttons zur Aktivierung des Send View und des Global Automix View

SOLO Bus kann nun als Matrix Direct In genutzt werden

Pre-Fader Option für alle Sends auf Main 1-4

Delay Stereo Effekt nun mit 1/4 Option

Wer die neue Firmware 1.13 auf seinem WING Pult installiert hat, kommt dann (endlich) auch in den Genuss der WING Edit Software. Damit könnt ihr sowohl online als auch offline alle Einstellungen für Shows und Veranstaltungen vorbereiten, ohne dass ihr zwingend eine direkte Verbindung zum Pult benötigt. Die vorgenommenen Einstellungen lassen sich beim nächsten Start des Pults einfach übertragen. Erhältlich ist die Software für die Betriebssysteme Windows, macOS, Linux und Rasperry.

Einen ersten Eindruck von der neuen WING Edit App könnt ihr euch hier machen:

Schließlich hat auch die COPILOT-App eine Reihe von Verbesserungen erhalten, darunter die Möglichkeit, Snapshots in der Cloud zu speichern. In den Apple und Google Stores findet ihr die neueste COPILOT-App.