Amps fürs Pedalboard sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Schaut man sich auf dem Markt um, findet man für jeden Geschmack etwas. Sei es ein vollwertiger Röhrenamp wie Thomas Blugs Amp 1, der Ampster von Carl Martin oder die getrennte Lösung von Amp und Cab Sim, wie sie Mooer anbietet. Diese und viele andere machen das Leben für den Giggin‘ Musician einfach, wer eine hochwertige PA im Übungsraum hat, mit InEar spielt oder einen FRFR-Speaker in der Ecke stehen hat, muss nur noch sein Board mitschleppen. Das Boss IR-2 Amp & Cabinet Pedal will mitmischen und packt unglaublich viele Features in ein kleines, typisches Boss-Gehäuse.

Boss IR-2 Amp & Cabinet Pedal

Ganze elf Verstärkersimulationen bietet das Boss IR-2 Amp & Cabinet Pedal, mit dabei sind berühmte Combos, fette Stacks, der unvermeidliche SLO-100 und auch der beliebte „Brown Sound“ aus dem Katana Amp. Kombiniert wird jedes Amp-Modell mit einer Impulsantwort der Firma Celestion. Wer mag, kann mithilfe der Software für Mac und PC auch eigene IRs in das Gerät laden, hierfür steht ein USB-Anschluss zur Verfügung.

Die Bedienung des Boss IR-2 Amp & Cabinet ist denkbar einfach, mittels eines Drehschalters wird das Amp-Modell gewählt und in gewohnter Manier im Amp-Design eingestellt. Die drei dafür zur Verfügung stehenden Potis sind als Doppelpotis ausgelegt, das spart ordentlich Platz.

Ein Ambience-Regler verleiht dem Sound räumliche Tiefe, sodass man tatsächlich direkt und ohne jedes andere Equipment loslegen könnte. Aber wer will schon auf seine geliebten Effektpedale verzichten? Das Boss IR-2 Amp & Cabinet Pedal kann wie ein normaler Amp mit Pedalen angesteuert werden und verfügt über einen Einschleifweg, der sogar Stereo Effekte verarbeiten kann.

Über den Fußtaster oder einen externen Switch kann man zwischen zwei ausgewählten Amp- und Cab-Kombinationen wählen. Speicherbar ist da sonst nichts, aber wer das braucht, sollte dann eher über den großen Bruder, das Boss IR-200, nachdenken. Das Gerät verfügt über einen Bypass, sodass man auch darüber nachdenken kann, es fest auf dem Board zu installieren und nur bei Bedarf zu aktivieren, zum Beispiel, wenn im Hintergrund der Marshall melodramatisch abbrennt oder man eben mal schnell zur Probe muss und der 30 kg-Amp doch besser im 11. Stock der Plattenbausiedlung verbleiben soll.

Was kann das Pedal noch? Es kann Audiofiles vom Rechner per USB oder von einem iOS Device wiedergeben, was es zu einem effektiven Übungspartner macht. Der USB-Anschluss eignet sich auch zur direkten Aufnahme in jedweder DAW.

Der Preis von 209 € scheint, gemessen an der Leistung des Boss IR-2, ein Schnäppchen zu sein, Lieferbar ist das Pedal in etwa 1–2 Wochen. Die Kollegen von Andertons haben da ein sehr beeindruckendes Video hingezimmert, gebt es euch laut!

