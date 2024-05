Drawmer 1971, Stereo-Equalizer fürs Tonstudio

Stereo-Equalizer mit Crush-Funktion

Der britische Traditionshersteller Drawmer veröffentlicht mit dem Drawmer 1971 einen neuen Stereo-Equalizer. Der 1971 ist das jüngste Mitglied der 1970er Serie an analogen FET-Geräten und bietet zwei Kanäle mit einem voll ausgestatteten parametrischen 4-Band-EQ sowie zusätzlich eine mit „Crush“ betitelte Funktion.

Drawmer 1971, Equalizer

Der Drawmer 1971 ist mit variablen Low-Cut- und High-Cut-Filtern ausgestattet, dazu bietet er eine einstellbare Flankensteilheit in den Low- und High-Band-Filtern, die es laut Hersteller erlaubt, den Fokus auf den oberen und unteren Frequenzen zu setzen. Darüber hinaus steht eine Low-Peak-Einstellung zur Verstärkung der unteren Frequenzen zur Verfügung.

Alle vier Bänder des 1971 besitzen vollständig variable Frequenzregler und gestatten eine Absenkung und Anhebung von +/-12 dB. Die beiden Mittenbänder besitzen zusätzlich vollständig variable Filterbandbreitenregler. Dies ermöglicht laut Entwickler eine breite Palette an Bearbeitungsoptionen von der gezielten Bearbeitung sehr schmaler Frequenzbereiche bis hin zur Anwendung eines breiten, natürlich klingenden Filters.

Ein Highlight des neuen Drawmer Stereo-Equalizers ist der Crush-Button. Dieser aktiviert einen Makeup-Kompressor mit fester Zeitkonstante und automatischer Verstärkung und sorgt so für eine breitere, rundere Filterkurve. Außerdem werden hierdurch einige Obertöne hinzugefügt. Die Crush-Funktion ist auf allen 4 Bändern zuschaltbar.

Laut Drawmer erhalten Instrumente wie Drums, Bassgitarre und andere Instrumente der Rhythmusgruppe hierdurch in den tiefen Frequenzen mehr Fundament. In den mittleren Frequenzen soll die Crush-Funktion dagegen für mehr Wärme sorgen und die Präsenz verbessern. „Gitarren und Drums bekommen mehr Punch, der Anschlag von Pianos wird deutlicher und die Rauheit einer Stimme wird betont. Bei den hohen Frequenzen wiederum bringt sie den Glanz von Becken hervor und hellt Streichinstrumente angenehm auf“ – wir werden das zeitnah in einem Test herausfinden.

Auf Wunsch kann bei aktivierter Crush-Funktion der Boost-Regler verwendet werden, um die harmonische Verzerrung zu verstärken. Der Effekt ist progressiv, d. h. je mehr das Frequenzband angehoben wird, desto deutlicher tritt der Crush-Effekt hervor.

Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse des Stereo-Equalizers. Für Ein- und Ausgang stehen jeweils zwei XLR-Pärchen bereit. Hinzu gesellen sich eine Kaltgerätebuchse für die Stromversorgung sowie ein Power-on/off-Schalter.

Hinsichtlich der Bedienelemente betont Drawmer, dass der 1971 für eine schnelle und einfache Reproduktion von vorherigen Einstellungen mit Präzisions-Rasterpotentiometern ausgestattet ist.

Der Drawmer 1971 wird in Großbritannien entwickelt und handgefertigt. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller 1.699,- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an.