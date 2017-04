Feature: CITES – oder der K(r)ampf mit den Hölzern

Wir schreiben das Jahr 2011. Das Artenschutzabkommen CITES rückt plötzlich in den Fokus der Musikerszene, als den Behörden in Deutschland aufgeht, dass das seit 1992 streng geschützte Rio-Palisanderholz, Dalbergia nigra, in der Vergangenheit nicht nur zum Bau von Möbeln, sondern auch für Musikinstrumente genutzt wurde. Absage der Vintage Guitar Show in Münster wegen des Verbots der kommerziellen Nutzung des Holzes, Aufruhr in sämtlichen Musikerforen. Die Information sickert durch, dass Instrumente, bei denen Rio-Palisander verbaut wurde, theoretisch bei Liveauftritten oder Ausstellungen von den Behörden beschlagnahmt werden können, sofern die entsprechenden Papiere und Bescheinigungen nicht vorliegen. Gleichzeitig wird die Fabrik des Gitarrenbauers Gibson in den USA aufgrund von Verstößen gegen die Einfuhrbedingungen von der Polizei besetzt und vorübergehend geschlossen. Als sich herausstellt, dass kaum etwas so heiß gegessen wie gekocht wird und das entsprechende Holz sowieso fast nur auf amerikanischen Gitarren der 1930er bis 1960er Jahre verbaut ist, die sich preislich heutzutage weit jenseits von Gut und Böse befinden, legt sich die Aufregung schnell. Nichtsdestotrotz, ein schaler Beigeschmack bleibt und das Thema taucht in den folgenden Jahren verlässlich wieder auf, sobald über Vintage-Gitarren diskutiert wird.

Ende 2016 dann der vermeintliche Paukenschlag, auch andere, deutlich häufiger verwendete Palisander-Arten und das vor allem beim Bau von Bässen und Schlagzeugen populäre Bubinga landen ab 2017 auf der Artenschutzliste des CITES. Werden alle Gitarren mit Palisandergriffbrettern illegal oder nur noch unter ständigem Papierkrieg zu verwenden? Darf ich meine geliebte Warwick aus Bubinga weiter live spielen oder knöpft mir die Polizei den ab, sobald ich mich damit in der Öffentlichkeit blicken lasse? Scharen von Musikern laufen los und stellen Anträge auf Bescheinigungen, dass man das entsprechende Instrument vor dem Stichtag, dem 02.01.2017 bereits besaß, um auf der sicheren Seite zu sein.

Wie stellt die Situation sich jetzt wirklich da? Ganz kurz gesagt: Rio-Palisander ist und bleibt problematisch, alles andere darf man ohne weiteres weiterhin verwenden. Instrumente mit Bubinga und Palisander werden auch weiterhin hergestellt. Allerdings gelten für den Verkauf solcher Instrumente und vor allem für die Hersteller im Rahmen der Holzbeschaffung strengere Bedingungen. Aus diesem Grund lohnt sich ein genauerer Blick auf die Regulatorien – das Risiko besteht im Moment weniger darin, dass Instrumente beschlagnahmt würden, allerdings könnte es theoretisch passieren, dass man seine teuer erstandene und vielleicht sogar als Geldanlage genutzte Gitarre irgendwann mangels Papieren nicht mehr legal wieder verkaufen kann.

Der Kern der Sache liegt wie gesagt im CITES, dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Dieses listet Rio-Palisander im Anhang I, damit steht es auf einer Stufe mit Pandafellen, Sumatra-Nashörnern und Alpenveilchen, es besteht quasi ein komplettes Nutzungsverbot. Diverse andere Palisanderarten und Bubinga hingegen sind zum Jahr 2017 in den Anhang II aufgenommen werden und unterliegen damit aufgrund ihres Status als gefährdete Arten gewissen Handelsbeschränkungen. Das Hauptproblem werden damit die Instrumentenhersteller haben, die genauestens auf die Herkunft des Holzes und die notwendigen Genehmigungen konzentrieren werden müssen. Aber eins nach dem anderen, nehmen wir die Sache mal etwas auseinander.