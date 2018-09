Grunge - von Nirvana bis Alice in Chains

Wir schreiben das Jahr 2018 – darf Grunge bereits als Vintage durchgehen? Unabhängig davon gilt: Jede Ära, jede musikalische Strömung besitzt ein eigenes Gesicht, eine eigene Identität. Oftmals sind diese Identitäten unweigerlich mit den Protagonisten verwoben, die dieser Strömung voranstehen oder -standen. Stimmen und Gesichter, die durch ihre Eigenwilligkeit einer ganzen Musikrichtung ihren Stempel aufdrückten. Hendrix‘ gefühlsintensives Spiel und Lennons sehnsüchtiger Gesang werden auf ewig mit den 60ern und 70ern verbunden bleiben, Bruce Dickinsons unverwechselbares Timbre half, einem ganzen Genre neues Leben einzuhauchen. Oftmals waren diese Aushängeschilder ein narrativer und tonaler Anker, mit dessen Hilfe sich Mythos und Klangbild überhaupt erst herausbilden.

Da verwundert es nicht, dass bestimmte Klangbilder vorwiegend mit bestimmten Röhren, Stimmen und Melodien assoziiert werden. Doch diese tonalen, genrespezifischen Identitäten, die sich mit ihrem eigenwilligen Charakter in unser Unterbewusstsein festgesetzt haben, gebären sich aus vielem, nicht nur den charakteristischen Stimmen, Händchen von Produzenten oder individuellen Talenten.

The magic lies in the equipment.

Zugegeben: Es sind oft diese wichtigen Figuren, die mit ihrer Entscheidung oder ihrem Bekenntnis zu einem bestimmten Verstärker oder einer bestimmten Gitarre unweigerlich das Klangbild prägen. Diese Entscheidungen sind jedoch von enormer Tragweite und verdienen eine nähere Betrachtung.

Denn die Geschichte moderner Rockmusik ist reich an solchen Entscheidungen und lädt dazu ein, ein bisschen genauer hinzusehen. Welches Equipment brachte welchen Sound hervor? Welche Pedale, Tonabnehmer, Vorverstärker, Humbucker und Röhrenamps sind unweigerlich mit einem Sound verschmolzen, der sich in unserer kollektiven Wahrnehmung festgesetzt hat? Den Anfang macht eine der prägendsten und wichtigsten Musikströmungen der letzten Jahrzehnte: Grunge.

Eine kurze Geschichte des Schmerzes

Fusion Genre, eine Mischung aus Punk Rock und Heavy Metal, Klanggeburt des Labels Sub Pop – Grunge hat eine vergleichsweise kurzlebige, aber intensive Geschichte vorzuweisen. Was war Grunge? Vielleicht Ausdruck einer ganzen Generation, die unter einer kollektiven Sinnkrise litt, die gewissermaßen in Chuck Palahuiks Satz in Fight Club kumulierte: „Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist eine spiritueller, unsere große unsere Depression ist das Leben“. Mit lebensbejahendem Dur-Geklimper hatte die „Weltschmerzschmiede aus Seattle“ also wenig am Hut. Wichtiger war es, dieser fundamentalen Sinnkrise tonalen Ausdruck zu verleihen.

Und Sinnkrise definierte Sound. Bands wie Mudhoney oder Tad in den späten 80ern gehören zu den Ersten, die in dem satten Sound voller Distortion, Feedback und Fuzz und sirupartigen Flanger-Sounds etwas zum Ausdruck brachten, was sich wie ein Lauffeuer von Kalifornien und Seattle aus über den Rest der Welt verbreitete. Eine tiefe, archaisch anmutende Wut auf das Leben, Ausdruck einer spirituellen Nekrose, Mut zu großem Pathos und ein Händchen für die leisen Töne – all das vereinte Grunge in sich. Jack Endino, der als Urvater des Grunge gilt und in den späten 80ern Bands wie Nirvana und Green River produzierte, Bands wie Posies und Beat Happening und Fresh Fellows markierten die rohen, knirschenden, kreischenden Anfänge dieser Strömung. Und Bands wie Soundgarden und Nirvana waren es dann, die diese rohe Kraft in Melodien gossen, die dann Anklang bei Millionen von Menschen fanden.

Gleichzeitig ist Grunge eine Geschichte der persönlichen Tragödien. Das Heroic-Chic, der Anmut im Zerfall und die nihilistische Einfärbung des Ganzen forderten schon früh die ersten Toten. Andrew Wood, Shannon Hoon, Mike Starr und Alice in Chains-Frontmann Layne Stayley wurden allesamt vom Heroin dahingestreckt. Es haucht dem Mythos dieser Musikströmung ein besonders dunkles Leben ein, die Tatsache, dass so viele ihrer charakteristische Fackelträger, Sänger und Soundgeber auf ähnliche Weise den Tod fanden. Woran das liegen mag, ist Gegenstand vieler Diskussionen, nicht zuletzt eingeheizt durch das diesjährige Ableben der Jahrhundertstimme Chris Cornell. Was bleibt, ist ein enormes musikalisches Erbe. Und in Sachen Sound nicht nur die Frage nach dem großen Warum, nach den Gründen für diese dunkle Geschichte, sondern auch das Wie: Wie wurde dieses Klangbild erschaffen, wie dieser Schmerz und dieses Lebensgefühl zum Ausdruck gebracht?

Grunge – eine Frage der Verzerrung!?

Nun, damit macht sich es der Autor natürlich ein wenig einfach. Verzerrung ist bei Weitem nicht alles, was den Sound dieser Strömung definierte. Doch er spielte zweifelsohne eine besondere Rolle.

„Wer Grunge spielen will, braucht einen cleanen Kanal, eine Strat und zehn Distortion-Pedale“ – so einfach ist es dann doch nicht. Wenn man versucht, den Sound von Grunge in Worte zu fassen, kommt man nicht drum rum, die Bedeutung der Mitten zu betonen. Und der Blick auf alte Live-Fotografien und Verstärkereinstellungen der Pixies und Nirvana zeigen oftmals ein ähnliches Bild – eine hohe Einstellung der Mitten, wenig Treble und eine Stompbox neben der nächsten. Manchmal hatte das Chaos System, manchmal weniger, doch das Ziel war durch die Bank das Gleiche: dem Sound seine Konturen zu nehmen, seine Ecken und Kanten wegzubrechen, eine Distortion- und Fuzz-Wolke zu erschaffen und eine schäumende, drückende Flut der Mitten loszutreten, die an allen Ecken fiepste, knarzte und Rückkopplungen spie.

Stichwort Stompbox – kaum eine Musikströmung nahm die Bezeichnung so wörtlich wie Grunge. Von der Distortion rein in den Fuzz, in den Ovedrive, nur um wieder durch ein weiteres Distortion-Pedal gejagt zu werden. Der Anblick live war oft der Gleiche, Pedalboards waren in den späten 80ern und frühen 90ern nicht weit verbreitet und stattdessen lagen die Fußtreter an zu langen oder zu kurzen Patchkabeln quer übereinander. Wie gesagt – manchmal hatte das Chaos auch System. Grundsätzlich gilt: Die Grunge-Zauberformel, das waren Röhrenamps, kombiniert mit Fuzz- und Distortion-Effektreihen, wenig Dynamik und Range und dazu brutalen Mitten, die durch den cleanen Single-Channel gejagt wurden.

Oft war bei den Musikern die Preisfrage entscheidend – je mehr „Soundmacht“ man für bares Geld bekam, desto beliebter war der Fußtreter. Ein besonderes Beispiel hierfür: das Boss DS-1 und DS-2 Distortion Pedal.

Der kleine, orangene Stomper dürfte den meisten Gitarristen bekannt sein. Eine tonal differenzierte, druckvolle, vielfältige Soundgenerierung sieht natürlich anders aus. Der BOSS DS-1 fiept, kreischt, tut in den Ohren weh und verwandelt sich vor allem mithilfe alter Röhrenamps in einen Berserker. Ramponierte BOSS DS-Pedale waren ein fester Bestandteil vom Setup eines Kurt Cobain und vielleicht eins der bedeutendsten Stücke von Equipment, das den Grunge-Sound definierte. Ausgerüstet mit ein paar DS-1s und einem Fender Twin Reverb nahm Kurt Cobain mit der Hilfe von Jack Endino und, wenn man der Legende glauben möchte, nur 500,- Dollar das Album Bleach auf. Ein roher Klassiker und eine bedeutende Momentaufnahme des rohen Grunge-Spirits.

Der Fender Twin Reverb war der vielleicht bedeutendste Verstärker der Seattle-Soundschmiede. Während Cobain in seinen Anfangszeiten noch mithilfe eines Poweramps wütete, den er durch eine 800 Watt starke PA jagte, spielte dieses Gerät zunehmend eine bedeutende Rolle in der Sound-Landschaft des Grunge. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Es ging nie um die Amps beim Grunge. Worauf es ankam, waren die Fußtreter, Pedale wie der DS-1 und Fuzz-Stompboxen, die den Sound definieren sollten. Nötig war also vor allem ein Amp mit einem glasklaren Grundsound, der auf den Pedalsound dieser Jahre ansprang.

Der Fender Twin Reverb erfüllte diesen Zweck. Cobain war einer der Musiker, die den Fender Twin Reverb vermehrt nutzten, doch blieb er dabei nicht alleine. In allen Studioaufnahmen von Mudhoney spielte der Amp eine wichtige, zentrale Rolle und auch Vorreiter wie Tad konnten nicht ohne. Doch auch Marshall schaffte es in die Herzen der Grunge-Pioniere: Der Single- und der Split-Channel des Marshall 800 CM hatten einen besonderen Headroom und wurde beispielsweise für die Dopplungen der Rhythmusfraktion beim Album Dirt von Alice in Chains verwendet.