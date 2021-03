Focal stellt zwei neue Nahfeldmonitore vor: Alpha 50 EVO und Alpha 65 EVO

Weiterentwicklung der Alpha-Serie

Der französische Hersteller Focal hatte kürzlich seinen neuen Referenzkopfhörer Clear MG vorgestellt, heute folgen nun zwei neue Studiomonitore. Die Alpha-Serie haben die Franzosen schon länger im Programm, mit den neuen Speakern Alpha 50 EVO und Alpha 65 EVO kommen nun aber zwei weitere zum Repertoire hinzu.

Neben einer neuen Optik hat Focal die Alpha-Serie auch technisch überarbeitet und ein paar neue Features hinzugefügt. Der Alpha 50 EVO Speaker bietet einen 5-Zoll-Woofer und einen 1 Zoll messenden Hochtöner, der aus Aluminium gefertigt ist. Etwas größer dimensioniert ist die Alpha 65 EVO; hier kommt der gleiche Hochtöner zum Einsatz, allerdings in Kombination mit einem 6,5 Zoll Woofer. Die Woofer bestehen in beiden Fällen aus Karbonfasern.

Woofer und Hochtöner werden bei der Alpha EVO-Serie von zwei Class-D-Endstufen angetrieben, die 35+25 Watt (Alpha 50 EVO) bzw. 55+30 Watt (Alpha 65 EVO) leisten. Den Frequenzgang der 65 EVO gibt Focal mit 40 Hz bis 22 kHz, der 50 EVO startet 5 Hz weiter oben und bietet 45 Hz bis 22 kHz. Der maximale Schalldruck der beiden Speaker liegt bei 101 dB bzw. 104 dB.

Um die Lautsprecher an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, bieten sie auf der Rückseite verschiedene Klanganpassungsmöglichkeiten. So lassen sich mit zwei Shelving-EQs der Mittenbereich (0 – 250 Hz) um +/- 6 dB und der Höhenbereich (4,5 – 35 kHz) um +/- 3 dB anpassen.

Die Gehäuse von Alpha 50 und Alpha 65 EVO bestehen aus 15 mm starkem MDF-Holz; die Speaker sind insgesamt in Bassreflexbauweise gefertigt und sollen sich so auch in kleineren Räumen bewähren können. Auf Wunsch ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.

Die rückseitigen Anschlüsse umfassen alles, was das Herz begehrt: XLR-, Klinken- und Cinch-Anschlüsse findet man hier.

In ca. 4-6 Wochen sollen die ersten Speaker im Handel erhältlich sein. Die Preise werden sich auf ca. 330,- Euro für die Alpha 50 EVO und 415,- Euro für die Alpha 65 EVO belaufen.