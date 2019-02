LD Systems stellt Maui I1 und PA-Lautsprecher DQOR vor

Neues Säulensystem und PA-Lautsprecher

Mit den neuen Säulenlautsprechern I1 stellt LD Systems auf der heute gestarteten ISE 2019 in Amsterdam nach eigenen Aussagen den nächsten evolutionären Schritt vor. Ebenso stellt der Hersteller dort derzeit neue Außenlautsprecher namens DQOR vor.

LD Systems MAUI I1

Der Säulenlautsprecher MAUI I1, der für Festinstallationen ausgelegt ist und an Oberflächen angebracht wird, wurde überarbeitet und auf die speziellen Anforderungen von Planern, Integratoren und Endanwender zugeschnitten.

Der MAUI I1 ist mit neun 3-Zoll-Fullrange-Woofern und zwei 1-Zoll-Neodym-Hochtontreibern bestückt und zeichnet sich durch eine integrierte 2,5-Wege-Frequenzweiche und 120 W (RMS) bei 8 Ohm aus.

Der BEM-optimierte Hochton-Waveguide erlaubt die präzise Ausrichtung des vertikalen Abstrahlverhaltens und garantiert so eine gleichmäßige Schallverteilung in akustisch problematischen Umgebungen. Für eine nahtlose Integration in Lautsprechersysteme mit Konstantspannung verfügt der MAUI I1 zudem über einen 8 Ohm/70 V/100 V-Wahlschalter mit Anzapfungen von 60, 30, 15 und 7,5 Watt. Ein spezieller Montagebügel in U-Form für die flexible Wand- oder Deckenbefestigung ist enthalten. Der MAUI I1 ist ebenfalls in Schwarz oder Weiß erhältlich.

LD Systems DQOR Serie

LD Systems stellt eine neue Reihe von Installationslautsprechern für den Außen- und Innenbereich vor. Die 2-Wege-Systeme zeichnen sich durch das neue dynamische Design von LD Systems aus und sind als Modell mit niedriger Impedanz (8 Ohm) sowie als Modell mit hoher Impedanz (16 Ohm) mit Stufenschalter für eine variable Ausgangsleistung für Anwendungen mit 70V/100 V erhältlich. Die Lautsprecher sind in den Größen 3 Zoll, 5,25 Zoll und 8 Zoll erhältlich.

Für eine flexible Integration in eine große Bandbreite von Innen- und Außenumgebungen verfügen die Lautsprecher über eine Wandbefestigung mit einem praktischen „Slide-and-Lock“-Mechanismus. Dank der integrierten Anschlussplatte können die Lautsprecher auch in optisch anspruchsvollen Umgebungen ohne sichtbare Kabelwege eingesetzt werden.

Darüber hinaus erlauben ein Neigungswinkel von 27 Grad sowie der Schwenkmechanismus über 45 Grad die exakte Positionierung des Lautsprechers und somit eine präzise Abdeckung der zu beschallenden Fläche. Die neue Außenlautsprecher-Serie ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit hat der Hersteller bis jetzt noch nicht bekannt gegeben.