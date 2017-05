Heute möchte ich mein “ Plug In “ Controller vorstellen.

Das 19″ Rack

Das Rack besteht aus 18mm Leimholz Buche, zwei großen Schrauben nebst Mutter,

eine Rückwand aus 4mm MDF Holz und acht Möbelrollen.

Wie ich schon angedeutet habe, besitze ich kaum Werkzeug, noch Werkraum. Ich habe mir einen Bauplan gemacht. Als Maßeinheit wählte ich die in Musikerkreisen bekannten 19\“ Zoll. Auf der Homepage meines Baumarktes suchte ich mir mein Bauholz aus. Dieses Buche-Leimholz gibt es in verschiedenen Größen. Ich verplante meine einzelnen Bauteile so auf die Brettmaße, dass ich am wenigsten Verschnitt hatte. Ich ging dann mit meinen Maßen zum Baumarkt, suchte mir das benötigte Leimholzbrett und gab dem freundlichen Mitarbeiter an der Säge meinen Zettel mit den Maßen für die einzelnen Elemente. Diese wurden dann Millimeter genau und kostenlos gesägt.

Zuhause angekommen, verleimte ich erstmal meine Rackbeine, damit aus 18mm 32 mm wurde. Für die Stabilität absolut notwendig! Der Rahmen wurde mit L-Winkel verschraubt und verleimt. Die Löcher gebohrt und die Schrauben versenkt. Als Rackschiene und als Abstandshalter der Rückwand verleimte ich eine 10mm Holzleiste. Rollen drunter, das war`s.

Das Panel

Diesmal nicht aus Alu!

Inspiriert von Mario Jurisch.

Ich kann nur jedem empfehlen diese Seite (http://www.synth-project.de/index.html) aufzurufen!

Respekt!!!!!!!!

Mario erarbeitet sich sein Layout auf Klebefolie, was auch wunderbar funktioniert. Er beklebt damit ein 2mm starkes Aluminumblech und bohrt dann die Löcher für die Potentiometer etc. selbst. Das schaffe weder ich körperlich, noch mein Akkubohrer.

Im Baumarkt entdeckte ich in der Bastelabteilung \“Plexiglas\“ bzw. Polystyrolplatten 4 mm Stärke. Die Vorzüge: sehr glatte Oberfläche, stabil, gut beklebbar, langsam bohrbar und der Mann an der Säge kann es sägen!!!!

Das Layout

Für das TubeTech-Layout wählte ich die Original Größe. Für mein \“ API Rack und MassivPassiv entschied ich mich für jeweils 4HE. Der Drehgeberabstand ist für mich zu klein, zumal die Auswahl der Drehgeber doch begrenzt war, wenn man kein Vermögen für die Knöpfe bezahlen will.

In einem Grafikproramm stellte ich mir einen 19\“ Rahmen ein. So konnte ich eine Grafik vom jeweiligen Gerät platzieren. Ich übertrug dann einfach Schrift, Bohrlöcher etc. auf diese Vorlage.Zum Schluss vergrößerte ich den Rahmen um ca. zwei Centimeter. Löschte die darunter liegende Grafik und füllte diese dann mit Farbe aus.

Keine Angst vorm kleben! Mit der Nass-Klebetechnik ist das easy. Man kann in Ruhe die Folie justieren und streicht dann das Spezialwassergemisch aus. Dann nach dem trocknen nur noch die Kanten pfalzen.

Ich habe einige Klebefolienfirmen ausprobiert und war sehr enttäuscht. Mal die Folie minderer Qualität oder die Farben entsprachen überhaupt nicht meinen Vorstellungen. Ich möchte hier für niemanden Werbung machen, aber diese kann ich nur empfehlen.

(http://www.selbstklebefolien.com/Folien-Aufkleber/Digitaldruck—35_53.html)

Alles super. Tolle Qualität! Und sehr fair im Preis!

Die Schalter und Knöpfe

Ich hab lang recherchieren müssen, bis ich meine Kippschalter und Knöpfe gefunden habe.

Die Pultec Knöpfe und vieles andere fand ich bei https://www.musikding.de/Drehknoepfe

Die Kippschalter (klein/groß) bei http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Kippschalter&log=internal&recommend=true

Die Neve, SSL Knöpfe und die schönen roten PultecAugen bei https://www.don-audio.com/

Wer nun meint die VU Meter seien real, der wird enttäuscht. Ist nur die Blende, dahinter eine Led.

Aufbau

Bei meinem Pult habe ich die Bedienelemente in 8ter Gruppen auf die Plantine gelötet. Hier habe ich alles verschraubt und dann verlötet. Hat beides seine Vor-u. Nachteile.

Bei Mario Jurisch möchte ich mich für die Erklärung mit den verarbeiteten Led´s mit Kippschaltern bedanken.

So, das war´s.