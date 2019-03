Marek Berezas genialer Koala Sampler für iOS

BOSS SP-303 Dr Sample als iOS App

Der Name Marek Bereza könnte allen bekannt sein, die schon sehr lange mit iOS-Geräten Musik machen, zu einer Zeit als die Kategorie „Musik“ im App-Store gerade mal 100 Apps oder so umfassste, also so etwa in den Jahren 2008 bis 2010. Seine erste App war Thump und eine kleine aber simple Groovebox mit zwei Synthstimmen und mehreren sample-basierten Drum-Kits, wurden dann aber von dem zeitgleichen und mächtigeren Beatmaker 1 überundet.

Die nächste App war Sampletoy, einem kreativ-Sampler. Mit ihr lässt sich eine einzige Phrase aufnehmen, loopen und mit Echtzeiteffekten verfremden. Eine echte Spass-Kreativ-App. Beide Apps sind immer noch im App-Store erhältlich und laufen auf den neusten iOS-Geräten iPhone und iPad.

Für mich ist der Name Marek Bereza also immer ein Grund aufzuhorchen, so auch mit seiner neusten App dem Koala Sampler, die auf den ersten Blick wieder eine Kreative Spass-App ist, tatsächlich aber sehr stark vom BOSS SP-303 Dr Sample inspiriert.

Die SP-303 hat immer hat immer noch, trotz oder gerade wegen seiner Unzulänglichkeiten eine lebendige Nutzergemeinde und unterstützt auch heute noch den ein oder anderen Live-Gig.

Marek Bereza Koala Sampler greift nun das Konzept des Live-Performance-Sampler auf und bringt es auf den Touchscreen. Das erste was mir zu der App einfiel war „Beatboxing“, was mich gleich darauf an eine andere, schon längst eingestelle App erinnerte, nämlich die iDrum Beatboxing Edition von iZotope. Die einzige Version die eigenes Klangmaterial zuließ.

iDrum war selbst für damalige Verhältnisse schon etwas limiterit. Marek Bereza Koala Sampler hingegen bietet alle Vorzüge der Evolution, die Touchscreen-Interface in den letzten 10 Jahren vorangetrieben haben, fast, sonst wärs ja kein Spaß.

Koala, not Panda

Die App besteht aus den Seiten „Sample“, „Sequence“ und „Perform“.

Auf der SAMPLE-Seite stehen jeweils 16 Pads in vier Bänken zum Aufnehmen von Klängen bereit. Es wird sowohl das interne Microfon, als auch ein angeschlossenes Audiointerface (nur Kanal 1 / mono) unterstützt. Die Ausgabe erfolgt aber immer in Stereo.

Die Samples können beim Aufnehmen direkt mit einem aus acht Effkte versehen werden.

Aufgenommen wird einfach in dem ein Pad gehalten wird. Eine explizite Scharfschaltung ist nicht erforderlich. Lautstärke, Tonhöhe und Panorama und das Zurechtschneiden von Samples sind als Nachbearbeitung möglich.

Auf der SEQUENCER-Seite werden die Samples arrangiert. Eine Sequenz kann bis zu 32 Takte lang sein. Es lassen sich die Klänge nur live einspielen. Entweder so, wie sie sind, oder transponiert über eine ca. viereinhalb Oktaven-Klaviatur. Es stehen auch verschiedene Tonarten zur Auswahl, was aber natürlich nur funktioniert, wenn die Samples gestimmt wurden. Ansonsten ist die Tonhöhendifferenz zwischen den Pads doch ehr willkürlich.

Auch wenn diese Seite „Sequenzer“ heißt, ist es doch „nur“ eine Aufzeichnung per Live-Einspielung, die dann quantisiert wird. Eine echte Nachbearbeitung der Eingaben eigentlich nicht möglich und ehr ein Geschicklichkeitsspiel. Es lassen sich mit viel Geschick einzelene Noten wieder löschen oder die eben gesamte Sequenz auf einmal. Zumindest können die Sequenzen durch einfaches Drag & Drop kopiert und zusammengeführt werden.

Die letzte Seite PERFORM bietet acht Master-Effekte die auf den Summenausgang wirken, während die Sequenzen im Hintergrund laufen.

Weiter Eingeschäften von Marek Bereza Koala Sampler sind Unterstützung zu Audiobus 3 und Ableton Link, das Ex- und Importieren von Samples, Loops und der ganzen Sequenz im WAV-Format. Ebenso können einzelne Pads Resampled werden um z.B. Platz zu sparen, oder Effekte permanent zu machen.

Das ganze Konzept ist sehr auf „Go with the flow“ ausgelegt und bringt einen zeitweise zu überraschenden und ertaunlichen Ergebnissesn So wie es bei einer kreative Spass-App sein sollte.